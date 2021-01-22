ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биржу лихорадит: на этот раз обвалился российский рубль

22.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Валютная корзина подешевела на 0,26% из-за сильного снижения российской валюты, даже укрепление доллара и евро не смогло этому помешать.

Стоимость корзины валют опустилась до минимума за 32 дня, потеряв 1,70% с начала января.

Курс доллара вырос на 0,0103 BYN до 2,5475 BYN/USD и покинул минимум за 31 день.

Доллар прервал серию из трёх снижений подряд, за время которой он подешевел на 0,0168 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0187 BYN до 3,0986 BYN/EUR, оставив минимум за 34 дня.

Курс российского рубля обвалился на 0,0334 BYN до 3,4261 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 30 дней.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:

курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);
курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);
курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

Центробанк России

Российский рубль резко девальвировался к доллару и евро на торгах в пятницу на фоне предстоящей "горячей" субботы в РФ.

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра почти на рубль до 74,3615 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра вырос ещё сильнее — на 1,44 рубля до 90,4087 российских рублей и покинул минимум за 37 дней.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютная корзина подешевела на 0,26% из-за сильного снижения российской валюты, даже укрепление доллара и евро не смогло этому помешать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два срока для президента, отмена смертной казни, запрет на гей-браки: какие поправки в Конституцию Беларуси предлагают партии и общественные объединения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by