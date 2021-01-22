Биржу лихорадит: на этот раз обвалился российский рубль

Стоимость корзины валют опустилась до минимума за 32 дня, потеряв 1,70% с начала января.





Курс доллара вырос на 0,0103 BYN до 2,5475 BYN/USD и покинул минимум за 31 день.





Доллар прервал серию из трёх снижений подряд, за время которой он подешевел на 0,0168 BYN.





Курс евро подскочил на 0,0187 BYN до 3,0986 BYN/EUR, оставив минимум за 34 дня.





Курс российского рубля обвалился на 0,0334 BYN до 3,4261 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 30 дней.





Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:





курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);

курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);

курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

Центробанк России

Российский рубль резко девальвировался к доллару и евро на торгах в пятницу на фоне предстоящей "горячей" субботы в РФ.





Банк России поднял официальный курс доллара на завтра почти на рубль до 74,3615 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос ещё сильнее — на 1,44 рубля до 90,4087 российских рублей и покинул минимум за 37 дней.