Выяснилось, когда белорусы чаще пили успокоительные в 2020 году

Самыми стрессовыми для белорусов месяцами 2020 года стали январь, март, ноябрь и декабрь. Такой вывод можно сделать на основе динамики продаж успокоительных и антидепрессантов в крупнейших аптечных сетях ADEL и «Добрыя лекi».

Рейтинг основан на объеме спроса на успокоительные, снотворные, антидепрессанты и нейролептики. Наиболее активно их приобрели в январе, однако уже в феврале продажи упали на 11 п.п. В марте спрос рванул вверх на 18 п.п. на фоне начала мировой пандемии, которая сказалась и на психологическом самочувствии населения.

Реже всего белорусы успокаивали нервы таблетками в июне. А вот в июле и августе произошел скачок. При этом самый стрессовый период растянулся на ноябрь и декабрь – в эти месяцы успокоительные и антидепрессанты были особенно востребованы.

Если брать только сильнодействующие антидепрессанты и нейролептики, то спрос на них был самым высоким в марте и декабре. Это наиболее острые периоды первой и второй волны COVID-19.

«Динамика продаж успокаивающих препаратов напоминала американские горки, что стало особенностью непростого года. Мы видим, что они востребованы и в нынешнем году, в том числе на доставке и самовывозе. Эту тенденцию можно связать с возросшей тревожностью белорусов и опасением за здоровье и жизнь», – рассказали в сетях ADEL и «Добрыя лекi».

Среди успокаивающих и снотворных наибольшей популярностью пользовался корвалол. На втором месте оказалась валериана в разных формах.

В ADEL и «Добрыя лекi» также рассказали, что безрецептурные успокаивающие препараты пользуются спросом на доставке. Это касается практически всех крупных городов, прежде всего, Минска и Витебска. А вот рецептурные лекарства для восстановления нервов часто заказывают для самовывоза, чтобы не стоять в очереди.

Напомним, в середине января в Беларуси вновь разрешили доставку лекарств. Их развозят по домам в Минске и всех областных центрах, в том числе в радиусе 15 км. Сервис также работает в Полоцке и Новополоцке. Бесплатная доставка доступна при чеке от 100 рублей. Если выходит меньше, работа курьера обойдется в 3 рубля, а минимальная сумма заказа – 30 рублей. Заказать можно безрецептурные лекарства, косметику, средства гигиены и медтехнику.