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Чемпионат мира по гандболу: команда Венгрии обыграла бразильцев
Источник материала: ОНТ
На чемпионате мира по гандболу сыграны очередные матчи основного раунда.
Напряжённый поединок выдали лидеры первой группы – команды Испании и Германии. Испанцы вели в счёте в первой половине, затем уступали, а в итоге довели игру до победы – 38:32. А лидерство в первой группе удерживают венгерские гандболисты, которые на этот раз обыграли бразильцев – 29:23. Сборная Польши была сильнее команды Уругвая – 30:16. Во второй группе лидируют датчане: они победили команду Катара – 32:23. На втором месте идут хорваты, которые не испытали проблем со сборной Бахрейна – 28:18. Команда Аргентина превзошла соперников из Японии – 28:24.
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На чемпионате мира по гандболу сыграны очередные матчи основного раунда. Напряжённый поединок выдали лидеры первой группы – команды Испании и Германии. Испанцы...
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