Чемпионат мира по гандболу: команда Венгрии обыграла бразильцев

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу сыграны очередные матчи основного раунда.

Напряжённый поединок выдали лидеры первой группы – команды Испании и Германии. Испанцы вели в счёте в первой половине, затем уступали, а в итоге довели игру до победы – 38:32. А лидерство в первой группе удерживают венгерские гандболисты, которые на этот раз обыграли бразильцев – 29:23. Сборная Польши была сильнее команды Уругвая – 30:16. Во второй группе лидируют датчане: они победили команду Катара – 32:23. На втором месте идут хорваты, которые не испытали проблем со сборной Бахрейна – 28:18. Команда Аргентина превзошла соперников из Японии – 28:24.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram