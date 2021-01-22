Неизвестный спрыгнул с моста в Гродно, тело не могут найти. Милиция ищет очевидцев

Источник материала: ОНТ

Гродненская милиция просит отозваться возможных очевидцев странного происшествия на мосту через Неман. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По неподтвержденным данным, в среду 20 января примерно с 18.00 до 18.15 кто-то прыгнул в Неман с моста на улице Поповича. Тело искали несколько дней, но до сих пор не нашли.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем инцидента, сообщить об этом по телефонам 80152 79-78-04, 79-78-05 или 8029 589-09-01.

Фото pixabay

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