|
Неизвестный спрыгнул с моста в Гродно, тело не могут найти. Милиция ищет очевидцев
Источник материала: ОНТ
Гродненская милиция просит отозваться возможных очевидцев странного происшествия на мосту через Неман. Об этом
По неподтвержденным данным, в среду 20 января примерно с 18.00 до 18.15 кто-то прыгнул в Неман с моста на улице Поповича. Тело искали несколько дней, но до сих пор не нашли.
Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем инцидента, сообщить об этом по телефонам 80152 79-78-04, 79-78-05 или 8029 589-09-01.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненская милиция просит отозваться возможных очевидцев странного происшествия на мосту через Неман. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)