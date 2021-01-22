«Нас больше нет». Бузова сообщила о расставании с Манукяном

Источник материала: ОНТ

На своей странице в Instagram телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о расставании со своим возлюбленным, блогером, рэпером Давидом Манукяном.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», – написала она. Также Ольга пояснила, что вынуждена опубликовать такой пост, «чтобы не было лишних вопросов».

Говоря о Манукяне, Бузова отметила, что он «творит страшные и не понятные для нее вещи», но тем не менее телеведущая благодарна ему за мгновенья счастья.

Она также написала: «Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви». Ольга призвала поклонников не писать о Манукяне в комментариях, иначе она будет их блокировать.

Ранее сообщалось, что во время празднования своего 35-летия Ольга Бузова оттолкнула Давида Манукяна. Запись инцидента в Instagram-сторис опубликовал один из присутствовавших на торжестве гостей. Отмечается, что возлюбленный Бузовой опоздал и приехал на праздник одним из последних. Гости снимали на видео фейерверк, который он устроил, однако Ольга не стала с ним разговаривать. Что именно произошло между парой, пока неизвестно.

Напомним, в начале 2020 года Манукян сделал Бузовой предложение на отдыхе в Таиланде.

Фото: Instagram @buzova86

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