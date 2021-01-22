Источник материала: ОНТ

Юрий Толочко прославился тем, что сначала "влюбился" в резиновую куклу, а потом и "женился" на ней. Безусловно, свадьба состоялась только технически, официально зарегистрировать брак с искусственным предметом нельзя. Но само торжество прошло по всем правилам: свадебное платье, кольца, гости и банкет.



Свадьба Марго и Юрия

Необычное увлечение Юрия и его чувства к искусственной женщине до сих пор обсуждают в СМИ и соцсетях. Многие предполагали, что парень выдумал свою любовь к Марго (так зовут куклу) ради хайпа и популярности. Но бодибилдер продолжает жить с Марго, ездить с ней в отпуск и писать про их "отношения" в своём аккаунте Instagram. Больше 100 000 пользователей следят за его публикациями. Кстати, у Марго тоже есть аккаунт, по количеству подписчиков она уже перегнала своего "мужа". В Instagram Марго - больше 120 000 подписок.



Медовый месяц Юрий и Марго провели в Таиланде

Комментаторы "семейной" жизни Юрия и Марго поделились на два лагеря. Одни - поддерживают и восхищаются, другие - критикуют и даже высказываются агрессивно, считая, что у молодого человека явные психические отклонения.





Юрий не обращает внимания на нападки. Ведь, самые близкие его понимают и принимают любым. Например, его "сестра" Аманда, ролики с участием которой набирают тысячи просмотров. Правда, Аманда - это "аватар" Юрия, как он сам утверждает. Бодибилдер переодевается в женскую одежду, краситься, становится на высокие каблуки и живёт ещё одну жизнь, уже от лица своей "сестры".





После появления Аманды в "семье" Юрия и Марго, хейтеров у бодибилдера стало больше, как и поклонников.

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