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Помните бодибилдера из Казахстана, который женился на резиновой кукле? В их необычной "семье" появилась ещё одна женщина

22.01.2021 15:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Помните бодибилдера из Казахстана, который женился на резиновой кукле? В их необычной "семье" появилась ещё одна женщина

Юрий Толочко прославился тем, что сначала "влюбился" в резиновую куклу, а потом и "женился" на ней. Безусловно, свадьба состоялась только технически, официально зарегистрировать брак с искусственным предметом нельзя. Но само торжество прошло по всем правилам: свадебное платье, кольца, гости и банкет.

 
Свадьба Марго и Юрия

Необычное увлечение Юрия и его чувства к искусственной женщине до сих пор обсуждают в СМИ и соцсетях. Многие предполагали, что парень выдумал свою любовь к Марго (так зовут куклу) ради хайпа и популярности. Но бодибилдер продолжает жить с Марго, ездить с ней в отпуск и писать про их "отношения" в своём аккаунте Instagram. Больше 100 000 пользователей следят за его публикациями. Кстати, у Марго тоже есть аккаунт, по количеству подписчиков она уже перегнала своего "мужа". В Instagram Марго - больше 120 000 подписок. 


Медовый месяц Юрий и Марго провели в Таиланде

Комментаторы "семейной" жизни Юрия и Марго поделились на два лагеря. Одни - поддерживают и восхищаются, другие - критикуют и даже высказываются агрессивно, считая, что у молодого человека явные психические отклонения. 


Юрий не обращает внимания на нападки. Ведь, самые близкие его понимают и принимают любым. Например, его "сестра" Аманда, ролики с участием которой набирают тысячи просмотров. Правда, Аманда - это "аватар" Юрия, как он сам утверждает. Бодибилдер переодевается в женскую одежду, краситься, становится на высокие каблуки и живёт ещё одну жизнь, уже от лица своей "сестры". 


После появления Аманды в "семье" Юрия и Марго, хейтеров у бодибилдера стало больше, как и поклонников. 

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Юрий Толочко прославился тем, что сначала "влюбился" в резиновую куклу, а потом и "женился" на ней. Безусловно, свадьба состоялась только технически, официально...
 
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