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Как похудеть после праздников: советы диетологов по разгрузке организма

22.01.2021 15:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как похудеть после праздников: советы диетологов по разгрузке организма

Все новогодние праздники позади, а значит самое время оставить боли в животе, отечность и лишние килограммы в прошлом. Разгружаем организм с помощью простых советов!


1. Не добавляйте себе стресса.

Не следует сразу после бурных праздников садиться на строгую диету и нагружать себя изнурительными тренировками. Входить в привычный ритм нужно постепенно. Помните: в состоянии стресса организм начинает накапливать еще больше, а значит, результаты вы можете прямо противоположные желаемым.

2. Восстановите режим сна.

Во сне организм вырабатывает гормон кортизол, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому так важно вернуться в нормальный график и высыпаться. Старайтесь ложиться спать и вставать утром примерно в одно и то же время. Засыпать лучше до 00:00 часов, ведь именно до полуночи лучше всего вырабатывается мелатонин, который и поможет вам уснуть крепко. Так же, хотя бы за один час до сна не пользуйтесь смартфоном, компьютером и не смотрите телевизор – голубое свечение экранов этих устройств мешает нормальному сну.

3. Пейте больше воды.

Общеизвестный факт – в день необходимо выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Также есть вариант заменить половину этой нормы неконцентрированным чаем (зеленым или травяным) и отваром, например, шиповника или ромашки – это поможет устроить легкий детокс вашего организма.

Попробуйте сделать домашний лимонад: на 1 литр воды вам понадобится 1 лимон и 50 граммов имбиря. Необходимо мелко нарезать ингредиенты, добавить в воду и настоять в течение 3 часов. Процедите получившийся лимонад и еще раз разбавьте водой в соотношении 1:1. Такой лимонад прекрасно выводит шлаки из организма и избавляет от отеков.

4. Двигайте телом.

В среднем за новогодние праздники человек набирает 3-4 килограмма. Тело еще не успело привыкнуть к новому весу, а потому физические нагрузки вводим постепенно. Начните с зарядки по утрам, пеших прогулок после работы или сходите с друзьями на каток. Начинайте делать по вечерам легкие упражнения, наращивая темп и интенсивность. Через 2 недели возвращайтесь к занятиям в тренажерном зале или бассейне, но не забывайте следить за самочувствием и не изнуряйте себя сразу.

5. Ешьте меньше.

Исключите из вашего рациона алкоголь, копченое, жареное, слишком острое и соленое. Диетологи рекомендуют и вовсе отказаться от соли, ведь она задерживает жидкость в организме, от чего наше тело отекает. Уменьшайте размер порций и количество потребляемых калорий. Питайтесь часто и маленькими порциями (оптимальная частота приемов пищи – 4-6 раз в день), последний прием пищи должен быть е позднее, чем за 4 часа до сна.

6. Устраивайте себе разгрузочные дни.

Через 1-2 недели попробуйте устроить себе разгрузочный день. Разгрузочный – не то же самое, что голодный. В этот день вы кушаете низкокалорийные продукты – творог с низким процентом жирности, отварное мясо или рыбу с овощами либо гречкой. Также можно устроить моноразгрузку на кефире.


Фото: Pinterest


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Все новогодние праздники позади, а значит самое время оставить боли в животе, отечность и лишние килограммы в прошлом. Разгружаем организм с помощью простых...
 
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