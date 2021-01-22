Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы к детям участвовать в несогласованных акциях

Источник материала: Tut.by

Социальные сети начали удалять призывы к детям участвовать «в незаконных массовых акциях». Об этом сообщает Роскомнадзор. В сообщении подчеркивается, что это делают по требованию Генпрокуратуры и самого ведомства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kon Karampelas / Unsplash

Так, в сообщении говорится, что к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», от общего объема выявленной.

«В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер», — заявляет Роскомнадзор.

Во «ВКонтакте» прекратили распространение 50% этой информации от общего объема выявленной, в Instagram — 17%. YouTube прекратил распространение 50% найденных призывов.

Напомним, что штабы Алексея Навального, сейчас находящегося под стражей, готовят митинги по всей стране 23 января. А 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами до 4 миллионов рублей (почти 54 тысячи долларов) за призывы несовершеннолетних на массовые акции.