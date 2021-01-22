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Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы к детям участвовать в несогласованных акциях
Источник материала: Tut.by
Социальные сети начали удалять призывы к детям участвовать «в незаконных массовых акциях». Об этом
Так, в сообщении говорится, что к утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», от общего объема выявленной.
«В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер», — заявляет Роскомнадзор.
Во «ВКонтакте» прекратили распространение 50% этой информации от общего объема выявленной, в Instagram — 17%. YouTube прекратил распространение 50% найденных призывов.
Напомним, что штабы Алексея Навального, сейчас находящегося под стражей, готовят митинги по всей стране 23 января. А 21 января Роскомнадзор
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Напомним, что штабы Алексея Навального, сейчас находящегося под стражей, готовят митинги по всей стране.
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