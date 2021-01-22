Назван замедляющий старение напиток

Источник материала: ОНТ

Ученые после проведенного эксперимента на дрозофилах заявили, что гранатовый сок замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний, сообщает radiosputnik.ria.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24» и «Вечерний Минск».

Насекомых поили гранатовым соком в процессе исследования. Это на 18% продлило жизнь самцов и на 8% – самок.

Дрозофилы, употреблявшие напиток, стали физически активнее в течение дня.

Вещество уролитин А обнаружили в гранате. Оно улучшает работу митохондрий в клетках, что помогает увеличить продолжительность жизни, а также избавиться от мышечной слабости.

Кроме того, ученые считают, что гранатовый сок может снизить риски развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

Специалисты уверены, что напиток нужно пить каждый день.

Отмечается, что гранатовый сок особенно полезен для мужчин, так как его свойства при регулярном употреблении способствуют снижению риска развития рака простаты.

Фото: pixabay.com

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