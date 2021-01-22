ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назван замедляющий старение напиток

22.01.2021 15:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Назван замедляющий старение напиток

Ученые после проведенного эксперимента на дрозофилах заявили, что гранатовый сок замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний, сообщает radiosputnik.ria.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24» и «Вечерний Минск».

Насекомых поили гранатовым соком в процессе исследования. Это на 18% продлило жизнь самцов и на 8% – самок. 

Дрозофилы, употреблявшие напиток, стали физически активнее в течение дня. 

Вещество уролитин А обнаружили в гранате. Оно улучшает работу митохондрий в клетках, что помогает увеличить продолжительность жизни, а также избавиться от мышечной слабости.

Кроме того, ученые считают, что гранатовый сок может снизить риски развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

Специалисты уверены, что напиток нужно пить каждый день. 

Отмечается, что гранатовый сок особенно полезен для мужчин, так как его свойства при регулярном употреблении способствуют снижению риска развития рака простаты.

Фото: pixabay.com

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые после проведенного эксперимента на дрозофилах заявили, что гранатовый сок замедляет процесс старения и предотвращает развитие онкологических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызвал официанта с колой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by