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Две модели Kia удостоены престижной награды за дизайн
Источник материала: Tut.by
Новый седан бизнес-класса
K5 отличается фирменной радиаторной решеткой, которую на фирме называют «улыбкой тигра» и оригинальной графикой дневных ходовых огней. Интерьер выполнен в футуристичном дизайне и располагает 12-дюймовой цифровой приборной панелью. Новый Sorento отличают более острые грани и удлиненные пропорции. а также более широкой решеткой радиатора, визуально объединенной с фарами.
Предыдущие поколения этих моделей Kia уже становились победителями конкурса Good Design Awards в 2015 году, а внедорожник Telluride и кроссовер Soul также ранее были удостоены этой награды. История премии, конкурсная программа которой определяет продукты и лидеров в дизайне и производстве, насчитывает уже семь десятилетий — это один из старейших конкурсов дизайна в мире.
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Новый седан бизнес-класса Kia K5 и среднеразмерный кроссовер Sorento четвертого поколения стали победителями ежегодной премии Good Design Awards в категории «Транспортные...
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