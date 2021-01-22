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Две модели Kia удостоены престижной награды за дизайн

22.01.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый седан бизнес-класса Kia K5 и среднеразмерный кроссовер Sorento четвертого поколения стали победителями ежегодной премии Good Design Awards в категории «Транспортные средства».


K5 отличается фирменной радиаторной решеткой, которую на фирме называют «улыбкой тигра» и оригинальной графикой дневных ходовых огней. Интерьер выполнен в футуристичном дизайне и располагает 12-дюймовой цифровой приборной панелью. Новый Sorento отличают более острые грани и удлиненные пропорции. а также более широкой решеткой радиатора, визуально объединенной с фарами.


Предыдущие поколения этих моделей Kia уже становились победителями конкурса Good Design Awards в 2015 году, а внедорожник Telluride и кроссовер Soul также ранее были удостоены этой награды. История премии, конкурсная программа которой определяет продукты и лидеров в дизайне и производстве, насчитывает уже семь десятилетий — это один из старейших конкурсов дизайна в мире.

 
 
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Новый седан бизнес-класса Kia K5 и среднеразмерный кроссовер Sorento четвертого поколения стали победителями ежегодной премии Good Design Awards в категории «Транспортные...
 
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