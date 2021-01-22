YouТube отредактировал количество «дизлайков» под видео с инаугурацией Байдена

Источник материала: ОНТ

Популярный видео-хостинг уличили в манипуляции. Речь о материалах, которые касаются нового президента США и его сторонников.





YouТube отредактировал количество «дизлайков» – недовольных отзывов – под видео с инаугурацией Байдена. Вот его речь не нравится 17 тыс. зрителей, а спустя несколько минут – уже 13-ти. 4 тыс. недовольных куда-то пропали.

Впрочем, тех, кому речь всё же понравилась, – почти в 6 раз меньше. Та же история и с выступлением пресс-секретаря Белого дома – под видео исчезли 7 тыс. «дизлайков». Пользователи говорят о неприкрытой цензуре, напоминая, что ранее YouТube отключил аккаунты бывшего президента Дональда Трампа.

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