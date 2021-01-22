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На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв
Источник материала: ОНТ
Взрыв раздался на одном из малых нефтепредприятий Татарстана в пятницу, 22 января. Об этом
Известно, что взрыв случился на предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана», расположенном в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе. Это произошло на открытой площадке. В прокуратуре сообщили, что проводится проверка по факту разрыва емкости.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще один получил травмы.
О причинах трагедии пока не сообщается.
Фото: Прокуратура Республики Татарстан
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Взрыв раздался на одном из малых нефтепредприятий Татарстана в пятницу, 22 января. Об этом сообщили в прокуратуре страны. Известно, что взрыв случился на...
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