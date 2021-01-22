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Мужчина совершил самоподжог на пл. Независимости в Минске: на месте работают следователи
Источник материала: ОНТМинске: на месте работают следователи" class="one-news__figure-img">
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в Минске, где 35-летний мужчина попытался совершить самосожжение.
Видео и фото очевидцев появились в интернете. По данным следствия, человек облил себя неустановленной жидкостью и поджёг. Пламя сбили случайный прохожий и охранник при помощи огнетушителей. Скорая помощь прибыла оперативно, пострадавшего увезли в Республиканский ожоговый центр. Он без сознания. При первичном осмотре медики диагностировали более 50% ожогов тела.
Сейчас место происшествия оцеплено, там работают следователи. Видео уже облетело социальные сети и Telegram-каналы и, хотя официальных подробностей нет, многие комментаторы сходятся во мнении, что ситуацию могло спровоцировать постоянное нагнетание истерии вокруг политических процессов.
МВД и Следственный комитет сделают заявления после детального выяснения всех обстоятельств инцидента.
Фото:
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Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в Минске, где 35-летний мужчина попытался совершить самосожжение. Видео и фото...
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