Мужчина совершил самоподжог на пл. Независимости в Минске: на месте работают следователи

Источник материала: ОНТ

Минске: на месте работают следователи" class="one-news__figure-img">

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в Минске, где 35-летний мужчина попытался совершить самосожжение.







Видео и фото очевидцев появились в интернете. По данным следствия, человек облил себя неустановленной жидкостью и поджёг. Пламя сбили случайный прохожий и охранник при помощи огнетушителей. Скорая помощь прибыла оперативно, пострадавшего увезли в Республиканский ожоговый центр. Он без сознания. При первичном осмотре медики диагностировали более 50% ожогов тела.





Сейчас место происшествия оцеплено, там работают следователи. Видео уже облетело социальные сети и Telegram-каналы и, хотя официальных подробностей нет, многие комментаторы сходятся во мнении, что ситуацию могло спровоцировать постоянное нагнетание истерии вокруг политических процессов.

МВД и Следственный комитет сделают заявления после детального выяснения всех обстоятельств инцидента.

Фото: СК Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram