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НХЛ: команда «Нью-Джерси» уступила игрокам «Нью-Йорк Айлендерс».
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты «Нью-Джерси» с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ от команды «Нью-Йорк Айлендерс».
«Дэвилз» уступили со счётом 1:4. Первой звездой встречи стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал – он открыл счёт в матче и отдал две голевые передачи. Белорусский форвард Егор Шарангович результативными действиями не отметился. Следующий матч «Нью-Джерси» вновь проведет с «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде – в ночь на 24 января.
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Хоккеисты «Нью-Джерси» с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ от команды «Нью-Йорк...
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