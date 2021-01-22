Летние Олимпийские игры в Токио: их проведение вновь под вопросом

Источник материала: ОНТ

Летние Олимпийские игры в Токио преследует злой рок – их проведение вновь под вопросом.

Британская Times пишет, что власти страны приняли негласное решение об отмене игр и намерении провести их в 2032 году. В Токио тут же отреагировали на публикацию и поспешили опровергнуть эти предположения. Японские власти утверждают, что ничего в планах проведения Игр не изменилось, но рассматривают самые худшие варианты. И добавили – вопрос ещё будет обсуждаться. Глава оргкомитета Олимпиады заявил, что решение о проведении соревнований будет принято к 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня.

Фото: БЕЛТА

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