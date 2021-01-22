Крушение медицинского вертолета в ЮАР: погибли 5 человек

Источник материала: ОНТ

В результате крушения медицинского вертолета в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР погибли не менее пяти человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

Пилот и четыре медицинских работника находились на борту. Из провинции Квазулу-Наталь в Йоханнесбург вертолет должен был доставить тяжелобольного.

Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства крушения.

Фото pixabay.com

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