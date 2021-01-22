|
Крушение медицинского вертолета в ЮАР: погибли 5 человек
Источник материала: ОНТ
В результате крушения медицинского вертолета в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР погибли не менее пяти человек,
Пилот и четыре медицинских работника находились на борту. Из провинции Квазулу-Наталь в Йоханнесбург вертолет должен был доставить тяжелобольного.
Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства крушения.
Фото pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате крушения медицинского вертолета в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР погибли не менее пяти человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа. Пилот и четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)