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4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в 2021 году
Источник материала: ОНТ
4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в нынешнем году. Строительство остаётся ещё одним приоритетным направлением.
Самое большое задание получила Минская область. Здесь предстоит построить более миллиона квадратов. Из них 150 тыс. в городе-спутнике Смолевичах для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего для очередников возведут более четверти всего жилья. Господдержку получат, в том числе, военные, семьи с детьми-инвалидами, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Почти 9 тыс. многодетных семей отпразднуют новоселье до конца года.
Фото: БЕЛТА
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4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в нынешнем году. Строительство остаётся ещё одним приоритетным направлением. Самое большое задание получила Минская...
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