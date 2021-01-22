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4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в 2021 году

22.01.2021 15:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в 2021 году

4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в нынешнем году. Строительство остаётся ещё одним приоритетным направлением.

Самое большое задание получила Минская область. Здесь предстоит построить более миллиона квадратов. Из них 150 тыс. в городе-спутнике Смолевичах для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего для очередников возведут более четверти всего жилья. Господдержку получат, в том числе, военные, семьи с детьми-инвалидами, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Почти 9 тыс. многодетных семей отпразднуют новоселье до конца года. 

Фото: БЕЛТА

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4 млн кв. м жилья рассчитывают сдать в Беларуси в нынешнем году. Строительство остаётся ещё одним приоритетным направлением. Самое большое задание получила Минская...
 
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