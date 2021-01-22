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Как дети "поют" руками и трогают за душу – видео

22.01.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кружок жестовой песни "Лучики надежды" в Бобруйской спецшколе-интернате для детей с нарушением слуха Татьяна Щемерова организовала 16 лет назад. Педагог родилась в семье неслышащих, а сама оказалась здоровым ребенком. Теперь Татьяна помогает ребятам освоить культуру жестового общения, ведь это особый жанр искусства.

© Sputnik Юлия Балакирева
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"Когда мы разучиваем песню нужно сначала донести смысл этой песни детям. Они должны установить цепочку слов: жест – смысл – слово. И вот когда они поймут это слово, воспримут, тогда они начинают это запоминать", - рассказывает Татьяна Щемерова.

Жестовая песня – уникальная форма творческого общения слабослышащих, сплав актерского мастерства, хореографии и драматургии. Здесь своя грамматика и способы передачи смысла. Текст оригинала песни не всегда переводится буквально.

Как дети "слышат"? Они телом чувствуют вибрацию музыки из колонок. Татьяна помогает им: сидя в первом ряду, педагог отбивает ритм и артикулирует губами.

"Пение" руками требует от исполнителя отточенности движений, чтобы передать смысл поэтического текста и музыкального ритма и сделать песню понятной для зрителя.

"Есть разговорные, есть художественные, есть калькирующие жесты. Мы не можем песню передавать калькирующими жестами, поэтому где-то мы используем художественные жесты в качестве синонимов. Мы подбираем синонимы, чтобы эта песня была доступна для зрителя" – добавляет педагог.

© Photo : из личного архива Анастасии Вязовской
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Возможность проявить таланты в кружке "Лучики надежды" получает каждый ребенок, который приходит заниматься. Ограничений по возрасту на занятиях нет: репетируют и малыши, и подростки. На подготовку номера уходит от двух недель до одного месяца – все зависит от сложности песни и от количества детей в номере.

"Если участвует, например, соло, то можем в течение двух недель выучить. Если у нас идет 10 человек, то, конечно же тут, чтобы была ритмичность, синхронность, чтобы все это показывалось красиво - мы месяц работаем над песней", - добавляет Татьяна.

Возможность самовыражения спасает ребят, наделенных способностью и тягой к творчеству от замкнутости в своем мире, объединяет и согревает душу. 

Смотрите трогательное видео с репетиции.

 
 
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Отсутствие слуха, особое чувство ритма, эмоции и отточенные движения руками. Неслышащие дети из Бобруйска осваивают жестовую песню. Смотрите на видео, как ребята...
 
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