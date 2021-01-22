Источник материала: Sputnik Беларусь

Кружок жестовой песни "Лучики надежды" в Бобруйской спецшколе-интернате для детей с нарушением слуха Татьяна Щемерова организовала 16 лет назад. Педагог родилась в семье неслышащих, а сама оказалась здоровым ребенком. Теперь Татьяна помогает ребятам освоить культуру жестового общения, ведь это особый жанр искусства.

"Когда мы разучиваем песню нужно сначала донести смысл этой песни детям. Они должны установить цепочку слов: жест – смысл – слово. И вот когда они поймут это слово, воспримут, тогда они начинают это запоминать", - рассказывает Татьяна Щемерова.

Жестовая песня – уникальная форма творческого общения слабослышащих, сплав актерского мастерства, хореографии и драматургии. Здесь своя грамматика и способы передачи смысла. Текст оригинала песни не всегда переводится буквально.

Как дети "слышат"? Они телом чувствуют вибрацию музыки из колонок. Татьяна помогает им: сидя в первом ряду, педагог отбивает ритм и артикулирует губами.

"Пение" руками требует от исполнителя отточенности движений, чтобы передать смысл поэтического текста и музыкального ритма и сделать песню понятной для зрителя.

"Есть разговорные, есть художественные, есть калькирующие жесты. Мы не можем песню передавать калькирующими жестами, поэтому где-то мы используем художественные жесты в качестве синонимов. Мы подбираем синонимы, чтобы эта песня была доступна для зрителя" – добавляет педагог.

Возможность проявить таланты в кружке "Лучики надежды" получает каждый ребенок, который приходит заниматься. Ограничений по возрасту на занятиях нет: репетируют и малыши, и подростки. На подготовку номера уходит от двух недель до одного месяца – все зависит от сложности песни и от количества детей в номере.

"Если участвует, например, соло, то можем в течение двух недель выучить. Если у нас идет 10 человек, то, конечно же тут, чтобы была ритмичность, синхронность, чтобы все это показывалось красиво - мы месяц работаем над песней", - добавляет Татьяна.

Возможность самовыражения спасает ребят, наделенных способностью и тягой к творчеству от замкнутости в своем мире, объединяет и согревает душу.

Смотрите трогательное видео с репетиции.