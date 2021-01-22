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В Чечерске 11-летний школьник получил ЧМТ на уроке. Вероятно, его ударила учительница

22.01.2021 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Чечерске в районную больницу попал ученик 6-го класса школы № 2. У 11-летнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

В Чечерске 11-летний школьник получил ЧМТ на уроке. Вероятно, его ударила учительница

Инцидент произошел 18 января на уроке белорусского языка. Милиция проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По неофициальной информации, ученика ударила учительница головой о парту. Она утверждает, что не трогала ребенка.

Учительница белорусского языка имеет высшую категорию, работает в школе 25 лет.

В школе пока не прокомментировали ситуацию, сославшись на отсутствие на рабочем месте директора.

Родители пока не писали заявление в милицию в отношении педагога.

 
 
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В Чечерске в районную больницу попал ученик 6-го класса школы № 2. У 11-летнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
 
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