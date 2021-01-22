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Журналиста Юрия Дешука подозревают в злостном хулиганстве

22.01.2021 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист-фрилансер Юрий Дешук, задержанный 20 января в Лиде (Гродненская область), является подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на родственников Дешука.

Отмечается, что его водворили в изолятор временного содержания на 72 часа до принятия решения об избрании меры пресечения.

Журналиста Юрия Дешука подозревают в злостном хулиганстве

Родственники журналиста полагают, что задержание Дешука связано с уголовным делом, которое инициировали в связи с событиями 18 января в Лиде во время заседания суда, на котором активиста Витольда Ашурка приговорили к 5 годам лишения свободы.

«20 января в Лиде милиция задерживала многих, кто присутствовал на оглашении приговора Ашурку, — отметили в БАЖ. — Журналистка Ольга Быковская на своей странице в Facebook разместила видео инцидента после суда над Ашурком. На нем видно, как люди в зале возмущаются приговором и кричат “Позор!” и “Верым! Можам! Пераможам!”. Но на видео явно видно, что Юрий Дешук занят исключительно журналистской работой — он все время снимает события на телефон. Других обстоятельств дела мы пока не знаем».

По информации БАЖ, на данный момент за решеткой по уголовным делам находятся 10 представителей медиа. Помимо Дешука это журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, портала TUT.by Катерина Борисевич, основательница «Пресс-клуба Беларусь» Юлия Слуцкая, сотрудники этой организации Алла Шарко, Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и имевшая отношение к «Пресс-клубу» бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании Ксения Луцкина, а также медиаменеджер Андрей Александров.

 
 
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Журналист-фрилансер Юрий Дешук, задержанный 20 января в Лиде (Гродненская область), является подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339...
 
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