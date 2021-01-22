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Юлия Навальная: «За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем»

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального, которого по возвращению в Россию отправили за решетку, написала открытое письмо.

Юлия Навальная: «За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем»

— Мне в жизни очень повезло дважды. Это как выиграть в лотерею — два раза за один день. 22 года назад я встретила не только настоящую большую любовь, но и лучшего друга, — пишет Юлия Навальная. — Мы с Алексеем познакомились, когда нам было по 22. И несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды. А еще он невероятно отважный.

Ровняясь на него все эти годы, я не могу вести себя иначе. В субботу 23 января я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем.

Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше вопреки всему. Я выйду за парня, который смешно шутит в твиттере и делает классные расследования.

Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю.

Уже 22 года абсолютного счастья. Леша, ты моя родная душа. И я буду за тебя всегда бороться!

 
 
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Супруга оппозиционного политика Алексея Навального, которого по возвращению в Россию отправили за решетку, написала открытое письмо.
 
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