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Юлия Навальная: «За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем»
22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального, которого по возвращению в Россию отправили за решетку, написала открытое письмо.
— Мне в жизни очень повезло дважды. Это как выиграть в лотерею — два раза за один день. 22 года назад я встретила не только настоящую большую любовь, но и лучшего друга, —
Ровняясь на него все эти годы, я не могу вести себя иначе.
Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше вопреки всему. Я выйду за парня, который смешно шутит в твиттере и делает классные расследования.
Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю.
Уже 22 года абсолютного счастья. Леша, ты моя родная душа. И я буду за тебя всегда бороться!
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Супруга оппозиционного политика Алексея Навального, которого по возвращению в Россию отправили за решетку, написала открытое письмо.
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