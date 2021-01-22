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Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей
Источник материала: Хартия'97
Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей
Политик хотят оставить под стражей до 25 марта.
Координатору гражданской кампании «Европейская Белаурсь» Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей до 25 марта, сообщает телеграм-канал
Еще два месяца политзаключенный пробудет в СИЗО на Володарского.
Напомним, активист «Европейской Беларуси» был арестован 25 сентября 2020 года. Ему были предъявлены обвинения по ч.2 ст.293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).
Чтобы поддержать Евгения, пришлите письмо или открытку по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск. 220030
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Политик хотят оставить под стражей до 25 марта.
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