Источник материала: Хартия'97

В Минске выставили на продажу первую квартиру в «засекреченном доме» 22.01.2021, 15:19

фото:realt.onliner.by

Цена — за $100 тысяч по курсу.

Об этом объекте СМИ впервые рассказали ровно год назад. Выяснилось, что в самом центре города, возле Немиги, растет жилой дом, о котором «простым смертным» знать не положено . Этажность, наличие или отсутствие паркинга, стоимость квадратного метра, для кого возводится (может, наконец инвалиды или сироты продвинутся в очереди) — все под грифом «для служебного пользования», пишет onliner.by .

В «Минскстрое» так и сказали: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено».

Но шила в мешке, как и дом в центре города, не утаишь. За стройкой (надо признать, очень бодрой и активной) мог наблюдать любой желающий. Вот так высотка выглядела в конце сентября — достаточно чужеродно на узкой маленькой улице. В самом начале, когда проект только стартовал, не верилось, что на этот клочок земли могут засунуть такую громадину.



фото:realt.onliner.by

Так многоэтажка выглядит сегодня — уже понятно, где входы в подъезд, где заезд на паркинг и что акцент в доме сделан на салатовом и коричневом цветах. Ну что, веселенько.



фото:realt.onliner.by

Правда, жить в таком счастье пожелали не все. Одну из квартир еще до официальной сдачи дома выставили на продажу. Процесс в общем-то нормальный и привычный для многоэтажек, но точно не той, которая строилась с максимальной секретностью. Причем жизнь объявления была довольно стремительной: оно появилось и вскоре пропало. Впрочем, часть данных восстановить удалось.



фото:realt.onliner.by

Итак, на продажу была выставлена двушка общей площадью 57,5 кв. м, из них жилой — 28. «Квартира свободной планировки. Ее можно сделать как с двумя изолированными комнатами, так и по типу евродвушки с кухней-гостиной и спальней», — объясняла агент. Также специалист уточняла, что в тамбуре всего две квартиры и есть своя кладовка — очень удобно, чтобы хранить санки, велики, коляски. Почему так не делают в других домах, особенно где живут многодетные семьи?



фото:realt.onliner.by

«В шаговой доступности новая станция метро „Юбилейная площадь“, рядом с домом находится зеленый сквер. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфорт. Сдача дома — февраль 2021-го», — тут и поспорить со словами агентства сложно.



фото:realt.onliner.by

Замечательную квартиру выставили на продажу за $100 000 в эквиваленте, или $1739 по курсу за один квадратный метр. Правда, стоит помнить, что в эту цену было включено парковочное место, что уже делает предложение более привлекательным. Увы, прожило объявление совсем недолго: то ли его быстро увели заинтересованные покупатели, то ли продавцу дали понять, что так делать не нужно.



фото:realt.onliner.by



фото:realt.onliner.by



фото:realt.onliner.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .