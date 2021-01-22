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Названа ошибка при варке картофеля, которую допускают многие
Источник материала: Хартия'97
Названа ошибка при варке картофеля, которую допускают многие
С незапамятных времён люди научились выращивать картофель.
С того времени появилось большое количество рецептов с применением этого овоща. Однако люди до сих пор не знают, как правильно отварить картофель. Большинство белорусов предпочитают заливать клубни водой и доводить до кипения,
Однако следует бросать картофель уже в кипящую воду, чтобы он сохранял все полезные элементы. При длительной варке вода поглощает и вываривает все вещества из клубней.
Диетологи советуют варить картофель порезав его на небольшие кусочки, если он предназначен для создания пюре. В таком случае ему потребуется меньше времени на приготовление.
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С незапамятных времён люди научились выращивать картофель.
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