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Борис Желиба: Инвестиции — это ахиллесова пята луканомики

22.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Борис Желиба: Инвестиции — это ахиллесова пята луканомики

  • 22.01.2021, 14:52
Борис Желиба: Инвестиции — это ахиллесова пята луканомики
Борис Желиба

В страну с такими политическими рисками инвесторы не пойдут.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил, что инвестиции – это «слабое место нашей экономики».

«Можно сказать, ее ахиллесова пята. Инвестиций из собственных источников всегда недостаточно, а привлечь прямые иностранные инвестиции не получается. Все инвестиционные планы в последние годы очень сильно заваливали, в последнее время планы правительства по этой причине были более скромными», – сказал Желиба.

Экономист добавил:

«Более того, анализ показывает, что 80% зарубежных инвестиций на бумаге – это так называемая реинвестированная прибыль. Те компании, которые здесь давно работают, продолжают вкладывать свою прибыль в модернизацию, расширение производства. Но новых инвесторов нет или почти нет».

Еще важный момент, который не наблюдается в Беларуси: чтобы инвестиции приносили не только валюту, но и с современные технологии. Проекты с китайцами получились неудачными.

«К сожалению, последние известные события в Беларуси на увеличение инвестиций не работают. Наоборот – в страну с такими политическими рисками зарубежные инвесторы не пойдут. Выход здесь может быть только один – проведение новых свободных выборов президента и других органов власти», – считает Желиба.

Что касается дефицита бюджета в этом году, то, по его мнению, «Минфин никуда не денется, деньги найдет».

«Но вопрос, где и как. Облигационные займы – будут ли их покупать внутри страны и найдут ли покупателей на европейском рынке? Возможно, распределяя бюджет, кого-то придется урезать. Боюсь, это может отразиться на социальных обязательствах государства. Наверное, в меньшей степени это затронет силовой блок и чиновников», – считает Желиба.

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