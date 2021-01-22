Источник материала: Хартия'97

«Бывшие директора «Азота» перевернулись бы в гробу» 2 22.01.2021, 14:51

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фото: ТАСС

Уволенные рабочие требуют восстановления и компенсации.

Азотовцы требуют признать увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Свои потери каждый оценил в сумму от 3000 до 10 000 рублей. Hrodna.life собрал фрагменты выступлений рабочих, которых суд заслушал на 18 января.

«Моему здоровью угрожала опасность»

Алексей Сидор, 25 лет. Аппаратчик цеха «Карбамид-2». Стаж работы на «Гродно Азот» — 5 лет

«Вечером 27 октября я отказался принять смену из-за большой загазованности [аммиаком — прим. ред.] на рабочем месте. Это угрожало моему здоровью, — заявил аппаратчик Алексей Сидор.

Меня отстранили от работы. Пришли работники ведомственной охраны и вывели за проходную. Вместо устранения утечки на оборудовании начальство вызвало другого аппаратчика. На следующий день мой пропуск заблокировали. 28 октября я заболел [и получил больничный лист — прим. ред.]. В этот же день меня уволили без объяснений причин".



Алексей Сидор, 25 лет.

«Химиков никогда не били»

«Сегодня судят тех, кто видел, что происходило на проходной 26 октября и пострадал от действий силовиков», — говорил Артур Богуш, аппаратчик производства капролактама.

«За шестьдесят лет работы нашего завода никогда не били химиков, не загоняли дубинками на работу с криками „Кормовая база, идите работать“. Наши бывшие директора Соловьев, Иванов, Лангов перевернулись бы в гробу, если бы увидели, как 26 октября азотовцев загоняли на работу».



Артур Богуш, 48 лет

Артур Богуш, 48 лет, аппаратчик производства капролактама, стаж работы 26 лет

Соловьёв руководил предприятием с 30 ноября 1965 года до 25 января 1978. При нём построили цехи аммиак-2 и карбамид-2, производство капролактама первой очереди, началось строительство цехов третьей очереди.

Гимн Соловьёв

Владимир Иванов руководил с 25 января 1978 года по 10 июля 1992 года. В период его руководства были введены в строй действующих крупнотоннажные цехи аммиак-3 и 4, карбамид-3 и 4, производство капролактама второй очереди. Производственные мощности Азота резко возросли.

Владимир Иванов

Валерий Лангов руководил с 13 июля 1992 года до 9 ноября 2004 года. Под руководством Лангова на предприятии в 1993 году начато производство жидких азотных удобрений (КАС), в 1994 году налажен выпуск гидроксиламинсульфата кристаллического. В 1996 году на базе выведенного из эксплуатации цеха аммиак-2 организовано производство метанола.

Валерий Лангов руководил

«Я был в отпуске с 19 октября по 13 ноября. Но меня уволили за ущерб, который якобы я нанес предприятию 26 октября. Я добросовестно работал 26 лет. Если я плохой специалист, прогульщик — увольняйте по закону. Видеть как бьют коллег, тащат их в автозак — не могу.

После событий на проходной я написал заявление о вступлении в стачку. Хотел отправить заявление директору. Не успел дойти до почтового отделения, как в социальных сетях появилась информация, что я уже уволен. За этот преступный приказ должны ответить юристы завода. Прошу компенсировать моральный ущерб. Я испытал стресс от происходящего на проходной, от незаконного увольнения. Мои близкие — мать, отец, жена очень переживали. Чем можно измерить их переживания?", — говорит Богуш.

«Иди, скотина, на работу»

Сварщик производства капролактама Юрий Борис, 32 года, стаж работы на «Гродно Азот» — 7 лет



Сварщик производства капролактама Юрий Борис

«Утром 26 октября я шёл на работу. Люди в форме затянули меня в автобус, нецензурно выражались: „Иди, скотина, на работу“. Выпустили из автобуса и загнали на территорию предприятия», — говорит сварщик производства капролактама Юрий Борис.

«Считаю, что наниматель не обеспечил безопасность работников. После этого беспредела я 27 числа написал заявление о присоединении к стачке. Боялся, что на следующий день тоже будет дубасить ОМОН. Палец сломают, а я сварщик, работать не смогу. Со мной поступили как с одноглазым котенком, от которого хозяин решил быстрее избавиться».

«Есть нарушения со стороны нанимателя»

«Наниматель нарушил коллективный договор и тарифное соглашение, не соблюдал процедуру увольнения, не взял с работников объяснений, не получил согласие профсоюза на увольнение», — говорит юрист Белорусского независимого профсоюза Александр Порядков. Он представляет в суде интересы уволенных азотовцев.



Александр Порядков (справа)

Раньше требование о согласовании увольнения с профсоюзом было записано в коллективном договоре. С марта этот пункт из документа исключён. Требование согласовывать увольнения с профсоюзом есть в «Тарифном соглашении» концерна «Белнефтехим», с состав которого входит «Гродно Азот».

«Все работники нарушили правила»

Представитель нанимателя, юрист Валерий Литвин, считает, что по действующему на предприятии коллективному договору согласия профсоюза на увольнение не требуется. «Все работники нарушили правила внутреннего трудового распорядка и были уволены на законных основаниях».

Чтобы разобраться, оправдано ли увольнение работников без согласия профсоюза, Александр Порядков предложил вызвать в суд председателей профкомов «официального» и «нeзависимого» профсоюзов «Гродно Азот». Следующее заседание состоится 22 января.

Что происходило на проходной «Гродно Азот» 26 октября

Утром возле проходной собралось около 200 человек. В 7:30 утра силовики в балаклавах начали задерживать работников. В автобусах задержанных избивали, в том числе дубинками. Говорили: «Что, суки? Работать не хотите?!» Всего задержали более 50 человек. Многих выпустили в тот же день. На них составили протоколы опроса и задержания.

После этого технологический персонал цехов аммиак-3 и карбамид-4 отказался принимать смену. Работники стали присоединяться к стачке. Администрация уволила несколько десятков работников. Официальные формулировки — за прогул или за причинение предприятию ущерба.

Оспаривают решение в суде 13 человек. Возраст уволенных от 25 до 48 лет.

Следующее заседание по иску рабочих к администрации пройдет в суде Октябрьского района 22 января.

Заседание будет открытым и начнётся 22 января в 14.40, в суде Октябрьского района, по адресу ул. Дубко 9, зал 311. Прийти поддержать рабочих может любой желающий. Нужно только взять с собой паспорт и маску.

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