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Власти Беларуси могут до бесконечности проверять заявления о насилии силовиков

22.01.2021 15:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня была опубликована новая редакция Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, которая, как и ожидалось содержит определенные сюрпризы.

Теперь заявления о насилии со стороны силовиков могут рассматриваться бесконечно долго. По новым нормам на проверку по заявлению или сообщению о преступлении, как и ранее, дается три месяца, но приостановить ее теперь можно на срок свыше трех месяцев без каких-либо ограничений – то есть хоть до бесконечности.

«Его (кодекс – ред.) изменили тихо, без шума, будто речь идет о какой-то мелочи. Сделали это за месяц до того, как начинают выходить максимальные сроки проверок по заявлениям, которые подали пострадавшие белорусы сразу после выборов-2020. Дальше тянуть было нельзя, но...», - говорится в комментарии Народного антикризисного управления.

«Это значит, что прокуратура и следственные органы могут проверять заявления граждан бесконечно, и при этом – не давать никакого ответа пострадавшим. Изменения, одобренные Лукашенко, лишают белорусов возможности узнать, совершаются ли по их заявлениям хоть какие-то действия. В принципе, теперь ничего не мешает следователям и прокурорам просто игнорировать жалобы на силовиков – и вообще любые заявления о возбуждении уголовных дел», - отмечается в комментарии.

Сроки проверок – не единственное изменение в новой редакции УПК РБ. Но важный нюанс сводится к тому, что практически все изменения вступают в силу с 14 апреля 2021 года, а вот новые сроки проверок вступили в силу сразу после опубликования изменений 13 января.

Кто-то ждать февраля не захотел…

 
 
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Сегодня была опубликована новая редакция Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, которая, как и ожидалось содержит определенные сюрпризы.
 
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