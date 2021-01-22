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В Бобруйске с самого утра проходят обыски у активистов
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал «Бобруйск онлайн» сообщает об обысках у пяти человек. Точно известно, что приходили и забрали технику у двух из них.
Один из них – Андрей Синица, которого осенью задержали и судили за исчез у памятника жертвам репрессий, а потом угрожали поставить семью на учет как социально опасную. Сегодня, как рассказал
На 13 часов стали известны имена 11 человек. Их задержали, некоторых увезли в СК, некоторые – в РОВД. Связи с ними нет. Точная причина обысков и задержаний неизвестна, вероятно – уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции.
Как сообщает ТК "Пул шестого",
На данный момент известно, что обыски прошли как минимум у 11 человек:
➖ Сергея Беляева;
➖ Евгения Габреляна;
➖ Алёны Каракули;
➖ Виктора Качана (журналист Бобруйского Курьера).
➖ Елизаветы Литвиновой;
➖ Ивана Манько;
➖ Андрея (https://t.me/bobruisk_online/3170) Синица;
➖ Юлии Яскевич;
➖ Дмитрия Яскевича;
➖ Ирины (фамилия неизвестна);
➖ Екатерины (фамилия неизвестна);
После обысков они доставлены кто в Следственный комитет, кто в милицию.
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Телеграм-канал «Бобруйск онлайн» сообщает об обысках у пяти человек. Точно известно, что приходили и забрали технику у двух из них.
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