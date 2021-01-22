Когда в стране не до законов: девушка расписала щиты омоновцев - ей дали 2 года тюрьмы

Софьи Малашевич 2 года лишения свободы путем сложения наказания за три статьи, и 1,5 года для ее друга Тихона Клюкача, у которого осталось обвинение только по одной статье, передает Свабода. Гособвинитель просил для2 года лишения свободы путем сложения наказания за три статьи, и 1,5 года для ее друга, у которого осталось обвинение только по одной статье, передает





18-летние Софья Малашевич и Тихон Клюкач в 2020 году поступили в Брестский колледж бытового обслуживания.





6 сентября Софья сагитировала Тихона поехать в Минск на марш. Возле Дворца Независимости Софья расписала краской из баллончика щиты омоновцев и систему «Рубеж», танцевала, а Тихон снимал это на видео. В результате Тихона задержали, а Софья сама поехала в Центральное РУВД освобождать Тихона.





Позже обоих исключили из колледжа, завели уголовное дело. Софью Малашевич обвинили в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (арт . 342).





Кроме того, предъявили обвинение в публичном оскорблении "президента" (арт . 368) - за плакат на одной из акций, который был в ее руках. Тихона сначала обвиняли по двум статьям: 2-й части 339 и 342 статей.





Правозащитники признали Софью Малашевич и Тихона Клюкача политзаключенными.





Во время следствия основную вину Тихон взял на себя: мол, он наносил краску на щиты. На суде парень сказал, что «каждый порядочный человек так бы сделал». Но МВД опубликовало видео, которое опровергает это.





Во время суда прокурор сняла обвинения Тихона Клюкача по ч. 2 ст. 339, а также переквалифицировала действия Софьи со 2-й части статьи 339 на часть 1.





Тихон в последнем слове извинился перед матерью и бабушкой, что принес им много горя, а также раскаялся в своих действиях.





В своем последнем слове Софья просила не наказывать Тихона лишением свободы.





"Я хотела бы попросить суд не наказывать как минимум Тихона: ему просто понравилась красивая девушка и он захотел проводить меня на митинг.





Он десять тысяч раз - я вам клянусь - уговаривал меня уйти от заграждения. Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не нужно и к заборам подходить тоже не нужно.





Я тоже отсидела два месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма никак не исправит человека, она сделает только хуже... Я вам клянусь, что он не заслуживает такого наказания», — эмоционально говорила Софья.





Свою вину девушка признала и попросила наказать ее «химией», так как имеет больную бабушку, которой 88 лет.





"Я не буду себя защищать и выгораживать, но если вы дадите мне срок, я могу уже не увидеть бабушку. Можно даже дать "химию" с большим сроком, чем лишение свободы. Чтобы было справедливо, но чтобы я увидела бабушку", - говорила 18-летняя девушка.





Но суд оказался глух и не услышал ее.









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