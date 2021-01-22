332 спортсмена просят не экстрадировать Кудина. Среди них - Сигневич, Зверева, Левченко

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Уже 332 спортсмена подписали письмо, в котором призвали не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь.



Фото: Настасья Уткина, rh.by Читать полностью: https://sport.tut.by/news/combat/715800.html?c

Открытое письмо адресовано генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.

В числе подписантов обращения есть Николай Сигневич, Наталья Зверева, Александра Тарасова, Мелитина Станюта, Степан Попов, Андрей Кравченко, Виталий Гурков, Елена Левченко, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Иван Ганин, Юрий Булат, Артур Удрис, Александра Герасименя, Екатерина Снытина, Ольга Барабанщикова, Дмитрий Валент, Эльвира Герман, Анжелика Котюга, Дмитрий Валент, Сергей Скиба, Александр Ваховяк, Светлана Куделич, Василий Хомутовский, Александра Романовская, Наталия Лещик, Дмитрий Асанов, Евгения Павлина, Денис Варакса и еще более 300 спортсменлв.

В письме к Краснову указывается, что в Беларуси Кудину грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки:

«В Беларуси А. Кудину угрожает физическая расправа: при задержании спортсмена жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание в силу обширной кровопотери. А. Кудин, покинув пределы страны, выступил с острыми заявлениями в адрес белорусских правоохранительных органов, которые наверняка приведут к не менее жесткому и бесконтрольному обращению в местах временного лишения свободы».

При этом подписанты письма отмечают, что Кудин является примерным православным христианином и добропорядочным семьянином: он воспитывает трех девочек в возрасте 3, 7, 11 лет и двух мальчиков — 9 и 17 лет, причем трое детей — приемные.

Представитель Московской Хельсинкской Группы Роман Киселев обращает в письме внимание, что в регламенте Европейского суда по правам человека фигурирует 39-е правило: требование об экстренных действиях в случае, если жизни и здоровью человека может что-то угрожать (interim measures):

«В международные органы уже поступило множество обращений, связанных с тем, что нахождение в белорусских тюрьмах небезопасно, и эти факты могут быть применены, чтобы не допустить экстрадиции А. Кудина и стать прецедентом для отваживания российских силовиков от задержания белорусов в России, которым может угрожать расправа или пытки в местах лишения свободы в Беларуси».

БФСС собирается добиваться запрета на экстрадицию спортсмена в Беларусь.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.

21 января стало известно о задержании Кудина в Москве.