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Озвучены максимальные зарплаты, которые смогут получать белорусские футболисты

22.01.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполком АБФФ утвердил положение «О лимитах максимальных фиксированных ежемесячных заработных плат, премиальных и иных вознаграждений для работников клубов «Беларусбанк — Высшей лиги», передает «Трибуна».


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По новому положению 15 тысяч рублей без учета премиальных — потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси. Такие деньги разрешается платить лишь футболистам белорусской «националки» (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей.

Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тысяч рублей, старший тренер не сможет зарабатывать больше 5 тысяч, а жалование тренера-ассистента ограничат 4 тысячами. Снова-таки без учета премиальных.

На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока что установлены следующие лимиты:

— общекомандный бонус за победу в матче чемпионате — не более 30 тысяч рублей;

— общекомандный бонус за победу в игре Кубка — не более 20 тысяч;

— за победу в еврокубковой встрече — не более 60 тысяч на всю команду.

 
 
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Исполком АБФФ утвердил положение «О лимитах максимальных фиксированных ежемесячных заработных плат, премиальных и иных вознаграждений для работников клубов...
 
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