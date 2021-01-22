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Пентагон поддержал решение Байдена продлить СНВ-3 с Россией

22.01.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решение президента США Джо Байдена продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет служит интересам национальной безопасности. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.


Фото: Reuters

«Соблюдение Россией договора хорошо послужило нашим национальным интересам, и американцы будут в большей безопасности, если СНВ-3 будет сохранен и продлен», — отметил он.

По словам Кирби, продление договора до 2026 года даст двум странам время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями, которые могли бы обеспечить еще большую безопасность для США.

В то же время представитель Пентагона заверил, что ведомство продолжит «трезво смотреть на вызовы, которые ставит Россия» и будет служить интересам американцев для их защиты от враждебных действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон предлагает Москве продлить договор о ядерном сдерживании на максимально возможный пятилетний срок. Тогда она также подчеркнула, что договор отвечает национальным интересам США и является «якорем стратегической стабильности».

В день инаугурации Байдена, 20 января, предложение о продлении СНВ-3 поступило из российского МИДа. Российское ведомство указало, что администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась ущемить интересы России в своих предложениях о пролонгации СНВ-3.

СНВ-3 был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2015 году, его срок истекал в феврале 2021 года. Документ подразумевал сокращение числа ядерных боезарядов обеими странами.

При президентстве Трампа Вашингтон предлагал подключить к договору Китай, однако Пекин назвал условием сокращение США количества боеголовок до китайского уровня. Москва сочла подобное предложение нереалистичным и настаивала на продлении договора на прежних условиях.

 
 
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При администрации Трампа велика была вероятность, что договор будет похоронен.
 
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