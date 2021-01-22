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Минчанку Людмилу Волкову отпустили из ГУБОПиК в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках

22.01.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова, делу о массовых беспорядках.

 

Минчанку Людмилу Волкову отпустили из ГУБОПиК в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках
Людмила Волкова.

 

Как сообщил БелаПАН председатель партии Игорь Борисов, Волкову продержали в ГУБОПиК около двух часов. Изъятую из ее квартиры технику и имущество не вернули.

БСДП (Грамада) разместила на своем youtube-канале видеокомментарий Волковой после того, как ее отпустили. «Сегодня утром меня «принял» ГУБОПиК по поводу массовых беспорядков 9 и 10 августа, по уголовному делу, — сказала член президиума партии. — Изъяли телефон, два компьютера, флаг БСДП, 50 маленьких флажков БСДП, книгу Виктора Мартиновича «Революция» и блокнот с наклейкой [герба] «Погоня», бело-красно-белый флаг».

«Это все произошло из-за того, что я действительно была администратором «Сухарево 97» (одним из администраторов указанного телеграм-канала. — БелаПАН.). После того как ГУБОПиК «принял» нашего [другого] админа, я им не являлась. Вот, собственно, и все. Меня отпустили, сделали предупреждение, сказали больше не администрировать телеграм-каналы», — сообщила Волкова.

По информации Борисова, несколько недель назад был задержан один из администраторов телеграм-канала «Сухарево 97». «Я так думаю, что когда проводили экспертизу, установили, что она тоже один из администраторов, потому к ней заглянули», — пояснил причины произошедшего председатель партии.

Политик заявил, что БСДП (Грамада) намерена отреагировать на изъятие у Волковой партийной символики. Он подчеркнул, что эта символика является «официально зарегистрированной и абсолютно законной, поэтому оснований для ее конфискации нет никаких». Он провел параллель с тем, что на суде в отношении члена Партии БНФ Витольда Ашурка, который 18 января был приговорен к пяти годам лишения свободы, партийное удостоверение фигурировало в качестве вещественного доказательства. «Это неприемлемая практика, ее нужно остановить», — заявил Борисов.

Как сообщалось ранее, в связи с вышеуказанным обстоятельством в деле Ашурка шесть политических партий выступили с совместным заявлением и призвали белорусские власти не развертывать репрессии на основании принадлежности людей к партиям или общественным объединениям. Документ подписали главы Партии БНФ, БСДП (Грамада), Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической Грамады.

В этих партиях считают, что включение в состав доказательств документа о членстве обвиняемого в политической партии «является еще одним свидетельством политической направленности этого уголовного дела и может свидетельствовать о появлении новой формы политических репрессий, если принадлежность человека к легальной политической партии может служить основанием для уголовного преследования, для предъявления обвинения в политическом преступлении либо для подтверждения отягчающих обстоятельств». Приговор, отмечено в заявлении, «вызывает особую тревогу» в связи с тем, что «органы юстиции продолжают масштабную проверку белорусских партий, в том числе потребовав персональные списки членов партий».

С учетом всего этого подписавшие документ заявляют, что «использование факта членства в политической партии в рамках уголовного дела, изучение в качестве доказательства обвинения по судебному делу членского удостоверения и вынесение судом постановления об уничтожении членского удостоверения члена партии противоречит требованиям закона «О политических партиях» и нормам ст. 98 и 105 Уголовно-процессуального кодекса». «Мы предостерегаем власти от развертывания новой формы политических репрессий в связи с принадлежностью людей к политическим партиям и общественным объединениям, в том числе со злоупотреблением формальными требованиями закона касательно обязательности фиксированного членства в объединениях и порядка учета членов партий и движений», — подчеркивают авторы заявления.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и нападении на милиционера (ст. 364 УК) во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Судья Максим Филатов наказал его лишением свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Судья постановил взыскать с активиста в пользу признанного потерпевшим сотрудника милиции 1.000 рублей компенсации морального вреда и 81 рубль госпошлины, а также уничтожить изъятые у Ашурка бело-красно-белые флаги и членский билет Партии БНФ.

 
 
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Член президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова, делу о массовых беспорядках.  
 
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