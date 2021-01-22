Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. В поисках новой модели власти

20 января по инициативе Общественной конституционной комиссии состоялось обсуждение раздела IV проекта Конституции «Парламент. Правительство. Президент». Модератором выступил представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько.

Разработчиком этого важного раздела Конституции является юрист международного просветительского общественного объединения «АКТ» Валерий Жураковский. В дискуссии приняли участие Лев Марголин, Велерий Цепкало, Андрей Казакевич, Александр Добровольский, Дайниюс Жалимас (председатель Конституционного суда Литовской Республики).

Лично я выступают убежденным сторонником восстановления Конституции 1994 года и не считаю возможным разрабатывать новую Конституцию. Поэтому оцениваю наработки как независимый эксперт.

Какой предлагается парламент?

Напомню, что по Конституции 1994 г. в качестве парламента страны выступал Верховный Совет (далее — ВС), который избирался на пять лет и состоял из 260 депутатов. К полномочиям ВС относились, в частности, назначение республиканских референдумов; принятие и изменение Конституции; толкование Конституции и законов; образование Центризбиркома; избрание Конституционного суда, Верховного суда, высшего хозяйственного суда, генерального прокурора, председателя и совета Контрольной палаты, председателя и членов правления Национального банка; установление республиканских налогов и сборов; ратификация и денонсация международных договоров.

Разработчики проекта Конституции взяли за основу главу 4 Конституции 1994 г., но внесли в нее ряд своих поправок. Отмечу наиболее значимые из них.

Во-первых, число депутатов ВС предлагается сократить до 220. Объяснение этому простое: сейчас в Палате представителей 110 депутатов. Если планировать переход на смешанную избирательную систему, то это число надо увеличить вдвое. Что называется, прикинули на глазок и записали. А ведь это — Конституция — главный закон страны. Здесь надо соблюдать и законность, и другие правила нормотворчества.

Во-вторых, срок деятельности ВС также произвольно сократили до четырех лет, уровняв его со сроком мандата президента. Вроде бы и справедливо, но необоснованно. Если раньше депутаты ВС избирались на пять лет, то недопустимо уменьшать этот срок без одобрения полномочных депутатов. К тому же одинаковый срок полномочий депутатов и президента может создавать проблемы с «разводом» этих сроков.

В-третьих, в проект включена норма о досрочном прекращении полномочий ВС по решению президента (в частности, при двукратном отказе в утверждении кандидатуры, предлагаемой президентом на должность премьер-министра и при выражении двукратного вотума недоверия правительству в течение года). Нечто похожее прописано в ст. 94 действующей редакции Конституции. В этом можно усматривать возможность произвола со стороны будущего президента. Он может «одной левой» стать новым царем, навязывающим свою волю всем органам власти.

В-четвертых, выборы ВС назначаются президентом. Это в какой-то мере позволяет президенту сделать новый состав парламента «ручным». Для этого имеется много способов, начиная с создания провластных партий и заканчивая «кормлением» отдельных депутатов.

В-пятых, формально парламенту предоставляется более 30 полномочий. Однако при этом президент вносит кандидатуры премьер-министра, генпрокурора, председателя правления Национального банка. Понятное дело, что это будут его люди, которые потом будут «служить» президенту.

Тем самым, нам предлагают модель власти, когда президент при небольших усилиях может утвердить верховную власть и стать недосягаемым для отрешения от должности.

Какие будут полномочия президента?

Вопреки названию раздела, на второе место в системе органов власти разработчики поставили президента. Он объявляется главой государства, представляет страну в отношениях с другими государствами и международными организациями. Он принимает меры по охране суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности. При этом ему гарантируется неприкосновенность. Значит, новый президент может создавать при себе службу безопасности, другие военизированные подразделения.

Разработчики записали, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков. На практике эту норму можно легко обойти. Например, поручить кому-то «поработать президентом», занявшись в это время устройством своего быта на иной «хлебной должности».

Полномочия будущего президента немножко подсократили (до 22 пунктов), но их достаточно, чтобы царствовать и в свободное время заниматься своим хобби.

Так, разработчики передают президенту право назначать референдумы, представлять «своих людей» на важные должности, назначать всех судей (кроме членов Конституционного суда). Он опять будет главнокомандующим-гералиссимусом и будет присваивать высшие воинские звания. У него будет право выступать с посланиями к парламенту и народу. При нем будет Совет безопасности из надежных и преданных людей.

Свои полномочия президент может реализовывать путем издания указов и распоряжений. Формально они должны соответствовать Конституции и законам, но кто будет за этим следить. Тем более что большинство распоряжений носит служебный или секретный характер.

В статье 120 проекта расписана громоздкая процедура смещения президента с должности. Однако, как свидетельствует практика, эти процедуры не реализуются. Их не дают осуществить «люди президента», которые имеются во всех структурах и заинтересованы в защите своего «шефа».

Как будет формироваться правительство?

Разработчики назвали правительство «Совет Министров Республики Беларусь» и признали его центральным органом управления. Формально оно подотчетно Верховному Совету, который, как отмечалось, может выразить ему вотум недоверия. Но за два таких вотума в течение года парламент может быть распущен президентом.

В статье 124 проекта определяется процедура назначения премьер-министра. Если предложенная президентом кандидатура не утверждается, то в конце концов президент может назначить и.о. премьер-министра и распустить ВС.

В статье 125 проекта правительство принуждается к отставке, если депутаты выразят премьеру или правительству недоверие. Получается, что парламент и правительство будут находиться в постоянной конфронтации, находясь в зависимости от президента.

По своим полномочиям правительство будет постоянно в роли мальчика для битья. Им будут постоянно недовольны, требуя от него эффективной работы, повышения ВВП, уровня зарплат и пенсий.

Краткие выводы

За такой проект Конституции я не буду голосовать, поскольку это будет вариант легализации президентской власти, только с новой компанией «друзей». Тот, кого изберут президентом, станет новым хозяином «дворцов», автопарков, самолетов, парадных костюмов, несметной обслуги и охраны.

В самом незавидном положении окажется правительство, которое будет обеспечивать пропитание власть предержащих и народа. Его будут все критиковать. Поэтому едва ли кто из уважаемых людей захочет садиться в министерское кресло.

Парламент может стать базаром, где не будет согласия и конструктива. Профессионалов среди депутатов будет мало. Поэтому подготовкой законов никто не будет заниматься (трудное это дело для говорунов).

«Спасителем» страны опять станет президент. В порыве эйфории и своих предвыборных обещаний он будет браться за все дела, устраняя с пути возникающие препятствия и несогласных. Всё повторится сначала.

Мое предложение: не надо писать новую Конституцию, игнорируя законную Конституцию 1994 года. В силу постулата юриспруденции restitutio in integrum (с лат. — восстановление до первоначального состояния) надо вернуться к Конституции 1994 г. и назначить выборы в высший представительный орган власти — Верховный Совет Республики Беларусь 14-го созыва.

После формирования легитимного парламента будут образованы другие органы власти. При необходимости будут подготовлены поправки в Конституцию, которые вправе принять Верховный Совет. Он может определить место и роль президента в новых условиях, ввести смешанную систему выборов, предусмотреть дополнительные гарантии защиты прав и свобод граждан, в том числе учредить должность уполномоченного по правам человека, разрешить вопрос с белорусской АЭС, определить приоритеты внутренней и внешней политики.

На мой взгляд, восстановление Конституции 1994 года — это единственно правильный выход из конституционного кризиса, в котором Республика Беларусь находится после незаконного введения новой редакции Конституции в ноябре 1996 года.