В ГАИ рассказали, за что остановили женщину на белой Mazda (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня ГАИ Минска в своем телеграм-канале опубликовала пояснения к инциденту, который случился в столице 20 января. Инспекторы остановили женщину на белой Mazda, что было неоднозначно воспринято некоторыми прохожими.

В Госавтоинспекции отметили, что в сети появилось видео, на котором белую Mazda с женщиной и ребенком остановили инспекторы.

В свою очередь в Минской ГАИ предоставили еще одно видео, из которого становится ясна предыстория инцидента.

Вот как ситуацию прокомментировали в Госавтоинспекции: «20 января около 11:25 женщина (1988 года рождения) со своим несовершеннолетним ребенком переходила улицу Кульман в неустановленном месте со стороны Минского Комаровского рынка в направлении улицы Сурганова. Сотрудники ОГАИ Советского РУВД г. Минска, обнаружив нарушение, направились к водителю. Сперва водитель вину признала, однако проследовать в авто отказалась весьма своеобразно — просто уехала. Сотрудники остановили гражданку. Она привлечена по ч. 1 ст. 18.23 КоАП».

Ч. 1 ст. 18.23 КоАП — «Нарушение правил дорожного движения пешеходом» — предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (от 29 до 87 рублей).

Как сообщили в Госавтоинспекции, женщина звонила руководителю территориального ОГАИ. Он пригласил ее на прием, но пока она не явилась.

«Предвкушаем комментарии типа: „Можно было и предупреждение дать. Тем более с ребенком“. Можно. Санкция предусматривает. Но не в подобной ситуации, потому что она затрагивает безопасность несовершеннолетнего. А мы с вами знаем: нужно быть примером своим детям, — отметили в ГАИ. — Может быть, кто-то оставит комментарий типа: „Ничего же не произошло. ДТП не спровоцировали. Можно было бы и отпустить“. Нельзя. Потому что по вине пешеходов в 2020-м в столице произошло порядка ста ДТП с пострадавшими и погибшими».

В ГАИ отметили, что намеренно скрыли лицо женщины, чтобы не доставлять ей неудобств, добавив при этом: «Взаимоуважение — один из важнейших факторов дорожной безопасности. Давайте не будем забывать об этом».

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