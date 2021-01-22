﻿ «Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

22.01.2021 15:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

18 января политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал сторонников выходить на улицу. Это случилось после того, как Химкинский городской суд отправил его на 30 суток в СИЗО. А затем в соцсетях появился анонс события под лозунгом «Свободу Навальному!». Предположительно, завтра в Москве состоится акция протеста по причине ареста оппозиционера. Кроме столицы, акции также планируют провести в регионах. 

Интерес к акции подогрело и новое расследование Навального. За четыре дня видео набрало на YouTube уже 56 миллионов просмотров.

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

Ожидаемо призыв оппозиционеров выйти на протест не остался без внимания силовиков. Вчера российские интернет-СМИ начали сообщать о задержаниях сторонников Навального. Сотрудники полиции задержали юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, сторонника политика Георгия Албурова из отдела расследований ФБК, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

Также был задержан юрист фонда Владлен Лось, который является гражданином Беларуси. По словам Владлена, ему вынесли предписание покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. Как сообщает телеграм-канал «Команда Навального», теперь юристу вменили статью о неповиновении полиции и оставили на ночь в ОВД. Также появилась информация, что адвоката Владлена не только не пустили к подзащитному, но и избили.

Кроме того, нескольким волонтерам и координаторам региональных штабов Навального уже назначили штрафы и сутки за еще не состоявшиеся митинги.

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

Накануне акции интернет взорвался от обращений знаменитостей с призывом освободить оппозиционера, а в тренды TikTok вышел хештег #свободунавальному. С ним выложили тысячи роликов, которые суммарно набрали больше 80 миллионов просмотров.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что TikTok удалил 38%, YouTube и «Вконтакте» — 50%, Instagram — 17% информации с призывами к детям участвовать в несанкционированных акциях. В ведомстве также предупредили, что соцсетям будут выставлены миллионные штрафы за вовлечение в эти акции подростков.

Кстати, в самой столице уже началось движение. Российское издание «Медуза» сообщает, что к Пушкинской площади подвезли металлические ограждения.

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

А еще белорусский художник Владимир Цеслер отреагировал на возвращение Навального в Россию. Вот как выглядит его новая работа.

«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал сторонников выходить на улицу. Это случилось после того, как Химкинский городской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанку Людмилу Волкову отпустили из ГУБОПиК в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by