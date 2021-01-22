«Навальніца». Что происходит в России накануне акции протеста против ареста Навального

Источник материала: Onliner

18 января политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал сторонников выходить на улицу. Это случилось после того, как Химкинский городской суд отправил его на 30 суток в СИЗО. А затем в соцсетях появился анонс события под лозунгом «Свободу Навальному!». Предположительно, завтра в Москве состоится акция протеста по причине ареста оппозиционера. Кроме столицы, акции также планируют провести в регионах.

Интерес к акции подогрело и новое расследование Навального. За четыре дня видео набрало на YouTube уже 56 миллионов просмотров.





Ожидаемо призыв оппозиционеров выйти на протест не остался без внимания силовиков. Вчера российские интернет-СМИ начали сообщать о задержаниях сторонников Навального. Сотрудники полиции задержали юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, сторонника политика Георгия Албурова из отдела расследований ФБК, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.





Также был задержан юрист фонда Владлен Лось, который является гражданином Беларуси. По словам Владлена, ему вынесли предписание покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на два с половиной года. Как сообщает телеграм-канал «Команда Навального», теперь юристу вменили статью о неповиновении полиции и оставили на ночь в ОВД. Также появилась информация, что адвоката Владлена не только не пустили к подзащитному, но и избили.

Кроме того, нескольким волонтерам и координаторам региональных штабов Навального уже назначили штрафы и сутки за еще не состоявшиеся митинги.





Накануне акции интернет взорвался от обращений знаменитостей с призывом освободить оппозиционера, а в тренды TikTok вышел хештег #свободунавальному. С ним выложили тысячи роликов, которые суммарно набрали больше 80 миллионов просмотров.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что TikTok удалил 38%, YouTube и «Вконтакте» — 50%, Instagram — 17% информации с призывами к детям участвовать в несанкционированных акциях. В ведомстве также предупредили, что соцсетям будут выставлены миллионные штрафы за вовлечение в эти акции подростков.

Кстати, в самой столице уже началось движение. Российское издание «Медуза» сообщает , что к Пушкинской площади подвезли металлические ограждения.





А еще белорусский художник Владимир Цеслер отреагировал на возвращение Навального в Россию. Вот как выглядит его новая работа.



