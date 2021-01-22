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В Британии на продажу выставили пещеру длиной 11 километров

22.01.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Собственным загородным домом или просто участком земли уже мало кого можно удивить. А что если бы у любого желающего возник шанс стать владельцем настоящей пещеры? Именно такое предложение появилось в Британии. По местным меркам оно еще и относительно недорогое — всего $205 тыс.

Правильнее будет назвать выставленный на продажу объект, расположенный в Уэльсе, пещерным комплексом. Он состоит из пяти отдельных пещер, связанных ходами, общая протяженность которых превышает 11 километров. В комплекте с ними идут и дополнительные 10 га земли, окружающей комплекс. Все это за 150 тыс. фунтов ($205 тыс.) продает один из местных фермеров.

В Британии на продажу выставили пещеру длиной 11 километров

На сайте, где размещено объявление о продаже, говорится, что данный участок имеет рекреационную и коммерческую ценность, однако построить там дом сразу не получится. Соответствующие разрешения отсутствуют. Но, возможно, кто-то сможет реализовать свою давнюю мечту и получить в полное распоряжение собственную пещеру, после чего заняться ее тщательным исследованием.

В Британии на продажу выставили пещеру длиной 11 километров

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Собственным загородным домом или просто участком земли уже мало кого можно удивить. А что если бы у любого желающего возник шанс стать владельцем настоящей пещеры?...
 
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