В Британии на продажу выставили пещеру длиной 11 километров

Источник материала: Onliner

Собственным загородным домом или просто участком земли уже мало кого можно удивить. А что если бы у любого желающего возник шанс стать владельцем настоящей пещеры? Именно такое предложение появилось в Британии. По местным меркам оно еще и относительно недорогое — всего $205 тыс.

Правильнее будет назвать выставленный на продажу объект, расположенный в Уэльсе, пещерным комплексом. Он состоит из пяти отдельных пещер, связанных ходами, общая протяженность которых превышает 11 километров. В комплекте с ними идут и дополнительные 10 га земли, окружающей комплекс. Все это за 150 тыс. фунтов ($205 тыс.) продает один из местных фермеров.





На сайте, где размещено объявление о продаже, говорится, что данный участок имеет рекреационную и коммерческую ценность, однако построить там дом сразу не получится. Соответствующие разрешения отсутствуют. Но, возможно, кто-то сможет реализовать свою давнюю мечту и получить в полное распоряжение собственную пещеру, после чего заняться ее тщательным исследованием.



