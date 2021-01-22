ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цифра дня. Сколько спортсменов просят не экстрадировать Кудина

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Открытое письмо адресовано генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.

332
Уже столько спортсменов подписали письмо

В нем они призвали не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь, сообщает TUT.BY.

В числе подписантов обращения есть Николай Сигневич, Наталья Зверева, Александра Тарасова, Мелитина Станюта, Степан Попов, Андрей Кравченко, Виталий Гурков, Елена Левченко, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Иван Ганин, Юрий Булат, Артур Удрис, Александра Герасименя, Екатерина Снытина, Ольга Барабанщикова, Дмитрий Валент, Эльвира Герман, Анжелика Котюга, Дмитрий Валент, Сергей Скиба, Александр Ваховяк, Светлана Куделич, Василий Хомутовский, Александра Романовская, Наталия Лещик, Дмитрий Асанов, Евгения Павлина, Денис Варакса и еще более 300 спортсменов.

Цифра дня. Сколько спортсменов просят не экстрадировать Кудина

В письме к Краснову указывается, что в Беларуси Кудину грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытое письмо адресовано генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГАИ рассказали, за что остановили женщину на белой Mazda (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by