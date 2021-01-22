Цифра дня. Сколько спортсменов просят не экстрадировать Кудина

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Открытое письмо адресовано генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову.

332 Уже столько спортсменов подписали письмо

В нем они призвали не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь, сообщает TUT.BY .

В числе подписантов обращения есть Николай Сигневич, Наталья Зверева, Александра Тарасова, Мелитина Станюта, Степан Попов, Андрей Кравченко, Виталий Гурков, Елена Левченко, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Иван Ганин, Юрий Булат, Артур Удрис, Александра Герасименя, Екатерина Снытина, Ольга Барабанщикова, Дмитрий Валент, Эльвира Герман, Анжелика Котюга, Дмитрий Валент, Сергей Скиба, Александр Ваховяк, Светлана Куделич, Василий Хомутовский, Александра Романовская, Наталия Лещик, Дмитрий Асанов, Евгения Павлина, Денис Варакса и еще более 300 спортсменов.





В письме к Краснову указывается, что в Беларуси Кудину грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки .