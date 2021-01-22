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На службе у Путина: российская соцсеть ВКонтакте заблокировала все встречи в поддержку Навального

22.01.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала все встречи митингов, запланированных на 23 января, в том числе в Москве и Петербурге.

На всех страницах сообщается, что они заблокированы по требованию Генпрокуратуры: "Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430-21".

Страницы протестных акций в фейсбуке доступны
 
 
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Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала все встречи митингов, запланированных на 23 января, в том числе в Москве и Петербурге.
 
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