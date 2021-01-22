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В пустыне Сахара выпал снег

22.01.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пустыне Сахара резко опустилась температура воздуха и выпал снег.
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Это необычное погодное явление сфотографировал и опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.

Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.

Как отмечает издание The Sun, в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50C, но в этом месяце температура упала ниже нуля. Январь - самый холодный месяц в Саудовской Аравии, средняя температура составляет 20,2°. А Табук - один из самых холодных регионов страны со средней температурой 4°.

Снег также выпал в Ливане, Сирии и Иране.
 
 
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В пустыне Сахара резко опустилась температура воздуха и выпал снег.
 
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