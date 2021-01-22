|
"Белорусская" часть ЧМ может пройти в Словакии
Источник материала: Партизан
Международная федерация хоккея (IIHF) и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры об организации в Братиславе той части мирового чемпионата, которая должна была состояться в Минске
Об этом сообщил
IIHF в понедельник объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Беларуси и Латвии. Статус Латвии как соорганизатора рассмотрит совет IIHF. Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.
"Международная федерация хоккея и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры о проведении в Братиславе матчей одной из групп чемпионата мира, которые ранее планировалось провести в Минске. Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет IIHF", - сказал Яношик.
По словам Яношика, те члены словацкого правительства, с которыми контактировало на данную тему руководство Словацкого союза хоккея на льду, выразили ему поддержку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея (IIHF) и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры об организации в Братиславе той части мирового чемпионата, которая должна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)