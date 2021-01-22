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Ученые раскрыли тайму появления гигантских рисунков на плато Наска

22.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли тайму появления гигантских рисунков на плато Наска

  • 22.01.2021, 16:21
Ученые раскрыли тайму появления гигантских рисунков на плато Наска

Линии на плато были созданы с применением сложной технологии.

Группа исследователей под руководством инженера Карлоса Эрмиды сообщила, что ей удалось раскрыть секрет создания гигантских рисунков на плато Наска. Огромные геоглифы, как пишет lenta.ua, когда-то были единой системой оросительных каналов.

Ученые изучали геоглифы Наска в течение восьми лет, и провели за это время множество полевых экспедиций. В результате масштабной научной работы удалось собрать большое количество убедительных доказательств того, что рисунки в пустыне имели не только ритуальное, но и практическое значение. Это открытие, как уверены его авторы, может пригодиться в современном мире при создании новых систем доставки воды в засушливые районы.

"Линии на плато Наска были созданы с применением сложной технологии сбора воды, которая появилась еще до прихода инков. Речь идет об огромной системе, которая позволяла контролировать потоки воды в пустыне", — говорит Эрмида, добавляя, что геоглифы изучались не только в рамках полевых исследований, но и с использованием спутниковых снимков. В общей сложности ученые проанализировали почти четыре тысячи фотографий из космоса.

Результаты нового исследования будут опубликованы в докладе "Линии Наска как гигантская ирригационная система для сбора урожая водоемких культур". Доклад представят на Международном конгрессе культурного туризма в Кордове.

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Линии на плато были созданы с применением сложной технологии.
 
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