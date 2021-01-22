Источник материала: Хартия'97

Как выехать из Беларуси через наземные границы 22.01.2021, 16:16

Уже месяц, как границы остаются «на замке».

Автобизнес разбирался, кому и как можно выехать из Беларуси в условиях действующих ограничений.

Напомним, что с 21 декабря подавляющему большинству белорусов нельзя выехать из страны через наземные пункты пропуска. Если вы не входите в достаточно узкий список лиц, кого выпустят из Беларуси, для вас остается доступным только один способ покинуть страну – авиасообщение.

Россия

С движением в Россию тоже есть вопросы. Выезд из Беларуси в восточном направлении ничем не ограничен, однако РФ закрыла границу со своей стороны еще в марте прошлого года. Легально из Беларуси в Россию могут въехать лишь граждане РФ, а также белорусы, имеющие вид на жительство в соседней стране.

Белорусов пустят в Россию, если на сопредельной территории у них живут близкие родственники либо больные родственники, которые нуждаются в уходе. Кроме того, пускают на учебу, лечение, похороны. Еще на беспрепятственное пересечение границы могут рассчитывать сотрудники белорусских компаний, которые работают в РФ вахтовым методом. На этом список заканчивается.

Многие наверняка в курсе, что при большом желании и относительно небольшой сумме денег попасть в РФ может каждый. Многочисленные объявления в интернете о регулярно курсирующих "маршрутках" тому подтверждение.

Однако нас интересует проезд через границу именно на своем автомобиле. Без особого труда находим людей, готовых помочь в решении нашей проблемы. Стоит такая услуга 8000 российских рублей (чуть более 100$). Сумму нам озвучили за проезд троих белорусов на легковом авто с нашими "номерами". За 1-2 дня до пересечения границы нужно созвониться с "куратором", после чего будет названо точное место проезда. Никакой последующей изоляции после такого пересечения границы не требуется.

Единственный минус, с которым можно столкнуться уже после пересечения госграницы, – встреча с местными автоинспекторами. По словам собеседника, сотрудники ГИБДД прекрасно понимают ситуацию, поэтому не прочь подзаработать на недавно приехавших белорусах.

Несмотря на всю "серость" такой поездки, с точки зрения белорусского законодательства вы ничего не нарушаете, ведь Беларусь не вводила ограничений на выезд в РФ. Самоизоляция по приезде из России также не требуется.

А что по другим направлениям?

Выехать в оставшиеся четыре соседние страны сложнее. В первую очередь из-за запретов, введенных нашей стороной.

Не чаще одного раза в 6 месяцев из страны выпустят на учебу или работу. Также выпустят белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство за рубежом. Подробнее о выезде из Беларуси в период COVID-19 можно прочитать в специальном разделе на сайте Госпогранкомитета.

Мы же из этого списка выделим командированных. В отличие от других категорий, командированные могут снова выезжать из страны, не дожидаясь истечения полугодового срока. Закон никак не ограничивает количество поездок в загранкомандировку. Отправляться могут не только сотрудники какой-либо организации, но и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, по возвращении из загранкомандировки вам не потребуется проходить процедуру 10-дневной самоизоляции. Отсюда выходит, что выезд из РБ по причине командировки является самым удобным.

Однако отсутствие карантина по приезде еще не означает, что командированному не придется сидеть на карантине в стране прибытия. Хотя в некоторых странах избежать изоляции не так уж сложно.

Украина

Проще всего избежать карантина при поездке в Украину. Чтобы не самоизолироваться на 14 дней, у вас должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы. Если результатов теста не имеется, вас ожидает самоизоляция на 14 дней либо до получения результатов теста.

Отметим, что до 11 января из Беларуси в Украину можно было попасть без отрицательного ПЦР-теста и самоизоляции. Украина еженедельно обновляет список стран, где делит их на зеленую и красную зоны. В красную зону попадают те страны, где ситуация с распространением COVID-19 хуже, чем в Украине.

Литва

Карантин в Литве длится 10 дней. Однако самоизоляции также можно избежать. Для этого необходимо иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Литву. Также разрешается пройти тестирование на COVID-19 в течение 24 часов с момента прибытия. Кроме того, для въезда в Литву необходимо заполнить анкету.

На первый взгляд может показаться, что Литва открыта практически для всех белорусов с “шенгеном”, однако это не так. Исходя из информации на сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики, без особых оснований въехать в страну могут лишь обладатели национальной литовской визы.

Польша

В отличие от Литвы в Польшу белорусы могут приехать с любой действующей шенгенской визой. Но избежать обязательной 10-дневной самоизоляции, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не получится.

Латвия

Пожалуй, худшие условия при пересечении границы предлагает Латвия. Кроме того что для въезда в страну вам понадобится предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19, вас все равно будет ожидать 10-дневный карантин. Такие правила действуют с 15 января 2021 года, продлятся они минимум до 25 января.

С точки зрения белорусского законодательства проще всего выехать в Россию. Хотя для этого вам придется "в черную" пересечь российскую часть границы.

Самой гостеприимной страной-соседкой оказалась Украина – ограничений на въезд нет, самоизоляции легко избежать. Литва также предлагает неплохие условия, при которых можно избежать карантина, но пустит к себе далеко не всех. Польша не ограничивает въезд в страну для белорусов, но 10-дневный карантин неизбежен.

Худшие условия в Латвии: для пересечения границы нужен отрицательный тест на COVID-19 и обязательная изоляция на 10 дней.

Из Беларуси наиболее просто и удобно выезжать в командировку. Ограничений по частоте выездов нет, карантина по прибытии тоже.

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