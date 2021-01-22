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Bloomberg: Энтони Блинкен полон решимости помешать достройке «Северного потока — 2»

22.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Энтони Блинкен полон решимости помешать достройке «Северного потока — 2»

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  • 22.01.2021, 15:59
Bloomberg: Энтони Блинкен полон решимости помешать достройке «Северного потока — 2»
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США усилят свою политику на этом направлении.

В последние дни президентского срока Дональда Трампа Соединенные Штаты усилили свое давление на этот проект. Госдепартамент уведомил компании и правительство Германии о рисках, связанных с поддержкой «Северного потока — 2», пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

Газопроводная политика

«Северный поток» является одним из многих непростых вопросов, которые придется решать президенту Байдену в начале четырехлетнего президентского срока. Предложенный Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен (Antony Blinken) «полон решимости» помешать достройке трубопровода, о чем он заявил во вторник на слушаниях по утверждению в должности.

Просигнализировав о готовности к переговорам, Меркель в то же время заявила, что сам Вашингтон поддерживает энергетические связи с Россией.

«Нельзя сказать, что между США и Россией нет никаких торговых отношений в нефтяном секторе, — сказала Меркель. — Нам надо все это включить в повестку и обсудить вопрос о том, надо ли нам наращивать торговлю с Россией в газовой сфере и какая степень зависимости от нее приемлема».

Строительство 1230-километрового газопровода из России в Германию было остановлено, когда США в декабре 2019 года ввели против него санкции. На тот момент оставалось проложить всего 160 километров труб. США регулярно ужесточают свои карательные меры, заявляя, что этот газопровод даст Москве слишком мощные рычаги воздействия на газовые поставки в Европу и создаст угрозу безопасности региона.

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