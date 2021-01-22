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Зеленый Луг вышел на акцию в честь Кастуся Калиновского
Источник материала: Хартия'97
Зеленый Луг вышел на акцию в честь Кастуся Калиновского
Минчане встали в живую цепь.
22 января 1863 года началось национально-освободительное восстание под руководством Кастуся Калиновского.
Зеленый Луг вышел сегодня на акцию в честь национального героя Беларуси, сообщает телеграм-канал
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Минчане встали в живую цепь.
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