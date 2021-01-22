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Почтальона осудили на три месяца за передачу личных данных силовиков

22.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Почтальона осудили на три месяца за передачу личных данных силовиков

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  • 22.01.2021, 15:40
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Почтальона осудили на три месяца за передачу личных данных силовиков
Лариса Тонкошкур
Фото: «Радыё Свабода»

Суд прошел в Первомайском районе Минска.

Почтальон Ларису Тонкошкур, которая передала в чат личные данные силовиков, суд приговорил к трем месяцам ареста.

Такое решение озвучила сегодня судья Первомайского суда Минска Татьяна Линник, сообщает «Радыё Свабода».

Государственный обвинитель попросил наказать Ларису Тонкошкур арестом на три месяца по ч. 1 ст. 179. он попросил исключить из обвинения предложение, что преступление сделано женщиной «по мотивам идеологической вражды», так как это не подтвердилось в суде. Отягчающим обстоятельством он посчитал совершение преступления группой лиц с предварительным заговором, по мотивам политической вражды и в отношении лиц, выполнявших должностные обязанности. До вступления приговора в силу он просил оставить меру пресечения в виде личного поручительства.

В чем обвинили почтальона?

Против 56-летней женщины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 179 («незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни») и применили меру пресечения в виде личного поручительства.

Бывший почтальон передала в телеграмм-чат «Лебяжий 97%» имена и адреса сотрудников милиции, которые были подписчиками ведомственного издания МВД «на страже».

Потерпевшими по делу признали 35 человек, среди которых сотрудники Центрального РУВД, преподаватели Академии МВД, заместитель начальника районного ГАИ и бывшие милиционеры.

В обвинении говорится, что Лариса Тонкошкур, выдавшая сведения подписчиков-милиционеров с карточек доставки издания МВД «на страже», действовала по мотивам «политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией».

В первый день суда женщина заявила, что частично признает свою вину. Не признает обвинения в том, что распространила сведения на почве «политической и идеологической вражды». Она сказала, что сообщила сведения «не с целью угроз милиционерам, а с целью диалога», чтобы с ними пообщаться, чтобы людей, которые собираются в микрорайоне, не били. «Думала, что эти милиционеры помогут жителям Лебяжьего», — сказала женщина.

13 потерпевших дали показания в суде. Некоторые из них говорили, что им бросали в почтовые ящики листовки со статьей 128 Уголовного кодекса (преступления против безопасности человечества) или с объяснением, что такое пытки. Потерпевшие говорили, что не имеют материальных претензий к женщине, а наказание должен определить суд.

Адвокат Альвина Мингазова назвала поступок подзащитной «эмоциональным». По словам адвоката, потерпевшие говорили о моральном ущербе, но не имели никаких материальных претензий к Ларисе Тонкашкур. Некоторые говорили, что почувствовали негативные эмоции после публикации их имен и адресов, так как им, мол, было страшно за себя, свою семью и имущество. Но если нет доказанного вреда, то нет и состава преступления, поэтому по адвокату Ларису Тонкашкур нужно оправдать.

Жители микрорайона направили ходатайство в суд, в котором они просят не наказывать почтальона, так как «никто не нанес вреда ни одному сотруднику милиции в нашем районе»

«Она пожалела нас, заступилась за нас. Она пожалела людей чисто по-человечески», - говорится в ходатайстве.

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Теги: Минск
 
 
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