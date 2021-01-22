Источник материала: Хартия'97

Зимние окна свободных белорусов продолжают удивлять своей смелостью 22.01.2021, 15:32

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Белорусы радуют своей находчивостью и креативом.

«Народное желание к переменам легко и эффектно сумеет преодолеть любые преграды из примитивной тупости, которая исходит от прислуги синепалого деспота», - написал телеграм-каналу «Хартии-97» автор фото, которые были сделаны в столичных районах.









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