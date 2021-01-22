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Зимние окна свободных белорусов продолжают удивлять своей смелостью
Источник материала: Хартия'97
Зимние окна свободных белорусов продолжают удивлять своей смелостью
Белорусы радуют своей находчивостью и креативом.
«Народное желание к переменам легко и эффектно сумеет преодолеть любые преграды из примитивной тупости, которая исходит от прислуги синепалого деспота», - написал телеграм-каналу
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Белорусы радуют своей находчивостью и креативом.
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