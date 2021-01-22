Водитель, который состоял в рыцарском клубе, двое детей. Что известно про мужчину, который поджег себя в Минске

Источник материала: Onliner

Буквально спустя час после происшествия на площади Независимости в провластных телеграм-каналах появилась информация про имя и фамилию мужчины и ссылка на его страницу во «ВКонтакте». Оказалось, это 35-летний Павел Баньковский, который работает водителем общественного транспорта в Минске. Onliner удалось поговорить с другом Павла, который знает его больше 15 лет, а также с его товарищами по рыцарскому клубу «Снежный барс».

На свою страницу во «ВКонтакте» Павел не заходил давно. Последние его записи датируются февралем 2015 года. Последние фотографии — также из этого времени, а то и раньше. Фото с детьми, из отпуска, альбомы с рыцарских турниров, тематических вечеринок и так далее. Из странных записей у него на стене есть видеозапись за 2009 год песни «С Днем рождения, Гитлер». В информации о себе Павел указал, что окончил юридический факультет Белорусского института правоведения, а учился в школе №205.





Его друзья рассказывают, что Павел увлекался историей и состоял в известном рыцарском клубе «Снежный барс». Вот что вспоминает о Павле его «одноклубница» Дина:

— Когда я пришла в клуб (был где-то 2004—2005 год), он был посвящен в рыцари, в таких клубах это было высшее звание, если можно сказать. Было принято брать имена, он взял имя Лютувер и герб. Паша был женат на девушке из клуба, и у них был тогда сын. Такое общее хобби семьи. Он был достаточно веселым, но в рыцарских клубах есть строгая иерархия, и мы только пришли тогда в клуб, поэтому очень чувствовалась эта разница в статусе. Постепенно все менялось, старый клуб трансформировался, ребята стали реже ходить, жена Паши ушла в другой клуб, Паша тоже стал только изредка заходить. Я знаю от общих знакомых, что у него были сложности с алкоголем и достаточно давно, но лично этого я не застала.



Павел в нижнем ряду крайний справа

Андрей, также одноклубник Павла. Они дружат уже более 15 лет.

— Паша рано женился, его сыну в нынешнем году исполнится 18 лет, — говорит Андрей. — Мы знакомы с ним по рыцарскому движению. Мы занимались возрождением истории Беларуси. Это для нас было хобби. Паша — человек очень начитанный, он хорошо знал историю, с ним можно было и поспорить на эту тему. Он работал на многих работах, последнее место работы — водитель общественного транспорта. У него жена и двое детей — девочка и мальчик. Сын его уже школу окончил, по-моему.





– Паша очень переживал за Беларусь, понятно, что все на это реагируют. Но чтобы именно это его подтолкнуло на такой поступок.... Не знаю, – отмечает он. – Мы с ним виделись две недели назад, ни намеков, никаких таких разговоров не было. Мы с ним сидели, выпивали и общались на разные темы, вспоминали старые ситуации, которые были в своем кругу, не затрагивая политику. О работе, семье и спорте говорили. Если честно, то Павел, можно сказать, мог злоупотребить алкоголем. У него с женой ругань была последнее время. Но, знаете, это все, как у всех было, поругаются, а потом и помиримся. Дело шло к разводу, но не знаю, развелись они с женой или нет.

– Я не знаю, почему он пошел на такой поступок, может быть, его кто-то подтолкнул, не знаю. Я в шоке от этих новостей, – объясняет Андрей.





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