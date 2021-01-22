Зарядки для iPhone, много SSD, тостер и «Пепперони». Что покупают сейчас в Каталоге до 100 рублей?

Некоторые комплектующие, вроде SSD, еще не успели сильно подорожать. Судя по большому спросу на эти накопители, белорусы активно вкладываются в минимальное обновление своих компьютеров. Среди лидеров продаж в январе, наверное закономерно, стала и зарядка для Apple iPhone с разъемом USB-C. Если в коробке вашего нового iPhone зарядки нет, то она точно есть в Каталоге. А что еще из недорогих товаров покупают прямо сейчас?
Топ предпочтений по заказам в Каталоге
Первая десятка самых заказываемых товаров представлена ниже. По ссылкам вы найдете актуальные цены на эти хиты. Кроме зарядки и SSD, много заказывали по акции 25% пиццу Domino's. Замыкает топ самая популярная термопаста Arctic MX-4, без которой не обходится ни одна сборка или чистка компьютера. Паста также подойдет и для игровой консоли. Если вы давно ее не чистили, а она гудит как паровоз, то можно об этом подумать.
По нашим данным, довольно много людей сейчас заказывает двухдиапазонный роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition за 67 рублей. По факту это очень простой и недорогой способ обновить домашний Wi-Fi до 5 ГГц. А если еще тарифный план интернета позволяет развернуться во всю мощь, то будет вообще счастье.
Много положительных отзывов собрал ручной вспениватель молока «Ikea Продакт. В холодный январь белорусы согревались красивыми кофейными напитками, которые с помощью «Продакт могли приготовить самостоятельно дома. Цена, правда, сейчас мистическая, не для суеверных.