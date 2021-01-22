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Зарядки для iPhone, много SSD, тостер и «Пепперони». Что покупают сейчас в Каталоге до 100 рублей?

22.01.2021 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоторые комплектующие, вроде SSD, еще не успели сильно подорожать. Судя по большому спросу на эти накопители, белорусы активно вкладываются в минимальное обновление своих компьютеров. Среди лидеров продаж в январе, наверное закономерно, стала и зарядка для Apple iPhone с разъемом USB-C. Если в коробке вашего нового iPhone зарядки нет, то она точно есть в Каталоге. А что еще из недорогих товаров покупают прямо сейчас?

Топ предпочтений по заказам в Каталоге

Первая десятка самых заказываемых товаров представлена ниже. По ссылкам вы найдете актуальные цены на эти хиты. Кроме зарядки и SSD, много заказывали по акции 25% пиццу Domino's. Замыкает топ самая популярная термопаста Arctic MX-4, без которой не обходится ни одна сборка или чистка компьютера. Паста также подойдет и для игровой консоли. Если вы давно ее не чистили, а она гудит как паровоз, то можно об этом подумать.

  1. Crucial BX500
  2. Gigabyte SSD
  3. Domino's «Пепперони»
  4. Apple 20W USB-C Power Adapter
  5. Domino's Ветчина и грибы
  6. Xiaomi Mi Smart Band 5 (черный, международная версия)
  7. Samsung EVO Plus 2020 microSDXC 64GB (с адаптером)
  8. Cablexpert A-HDMI-VGA-04
  9. Finish All in 1 Max (75 шт)
  10. Arctic MX-4 термопаста

По нашим данным, довольно много людей сейчас заказывает двухдиапазонный роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition за 67 рублей. По факту это очень простой и недорогой способ обновить домашний Wi-Fi до 5 ГГц. А если еще тарифный план интернета позволяет развернуться во всю мощь, то будет вообще счастье.


Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition (международная версия)
32 отзыва
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1167 Mbps, 2xGigabit LAN, 1xWAN
66,56 р.
21 предложение

С помощью ультразвукового увлажнителя воздуха наши пользователи спасались от беспощадного отопления в домах. Судя по количеству заказов, проблема сухости воздуха беспокоила многих белорусов.


Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205 белый/зеленый
23 отзыва
ультразвуковой, помещение до 40 м², производительность 350 мл/ч, резервуар 3.6 л, гигростат, шум 35 дБ
89,00 р.
26 предложений

Много положительных отзывов собрал ручной вспениватель молока «Ikea Продакт. В холодный январь белорусы согревались красивыми кофейными напитками, которые с помощью «Продакт могли приготовить самостоятельно дома. Цена, правда, сейчас мистическая, не для суеверных.


Ручной вспениватель молока Ikea Продакт 403.721.78
17 отзывов
ручной, черный
6,66 р.
3 предложения

Что еще интересного больше всего заказывали в Каталоге до 100 рублей?

Полностью беспроводные наушники Xiaomi по самой низкой цене с октября — 48,45 р.


Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS
7 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
48,45 р.
29 предложений

Умная лампочка Xiaomi с поддержкой Алисы — 39 р. 44.57 р.


Светодиодная лампа Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential GPX4021GL
8 отзывов
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 950 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
–12%39,00 р.
2 предложения

Самая заказываемая кофемолка в Каталоге — Bosch за 66.99 р.


Электрическая кофемолка Bosch MKM 6003
89 отзывов
180 Вт, контейнер для зерен на 75 г
66,99 р.
18 предложений

Простой погружной блендер — Redmond за 87 р.

Погружной блендер Redmond RHB-2942
13 отзывов
1300 Вт, многоступенчатая регулировка скорости
87,00 р.
16 предложений

Полкило молотого кофе Dallmayr Prodomo за 16 р. и килограмм зернового Lavazza Qualita Oro за 43 р.


Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
6 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе Dallmayr Prodomo молотый 500 г
молотый, арабика 100%, средняя обжарка
15,99 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →

Месячный запас подгузников Pampers Pants 5 Junior — 152 шт. за 87,9 р.


Трусики-подгузники Pampers Pants 5 Junior Monthly Pack (152 шт)
8 отзывов
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 12–17 кг, для приучения к горшку, 152 шт.
87,90 р.
6 предложений

Беспроводная мышь Logitech с тихим кликом — 65,24 р.

Мышь Logitech M330 Silent Plus (черный)
32 отзыва
полноразмерная мышь для ПК/для компьютеров Apple, радио, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием, цвет черный
65,24 р.
17 предложений

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска — 4 р.


3M Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 9163 Vflex
3 отзыва
респиратор-полумаска, FFP3, цвет: белый
3,90 р.
5 предложений
Все маски и респираторы в Каталоге

Простая влажная уборка дома. Швабра Deerma с распылителем — 40 р.


Швабра с распылителем Deerma Spray Mop TB500
10 отзывов
материал ручки - металл, материал тряпки - микрофибра, вращается на 360°, 0.73 кг
40,00 р.
14 предложений

Стильный тостер Philips с функцией подогрева пирожков и блинчиков — 72 р.


Тостер Philips HD2581/00
26 отзывов
830 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет белый
72,00 р.
14 предложений

Коврик для мышки A4Tech 200x250 мм — 7 р.


Коврик для мыши A4Tech X7-200MP
38 отзывов
оптические мыши/лазерные мыши, материал ткань, 200x250 мм, цвет черный
–18%6,45 р.
10 предложений

 
 
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Некоторые комплектующие, вроде SSD, еще не успели сильно подорожать. Судя по большому спросу на эти накопители, белорусы активно вкладываются в минимальное...
 
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