Зарядки для iPhone, много SSD, тостер и «Пепперони». Что покупают сейчас в Каталоге до 100 рублей?

Источник материала: Onliner

Некоторые комплектующие, вроде SSD, еще не успели сильно подорожать. Судя по большому спросу на эти накопители, белорусы активно вкладываются в минимальное обновление своих компьютеров. Среди лидеров продаж в январе, наверное закономерно, стала и зарядка для Apple iPhone с разъемом USB-C. Если в коробке вашего нового iPhone зарядки нет, то она точно есть в Каталоге. А что еще из недорогих товаров покупают прямо сейчас?

Топ предпочтений по заказам в Каталоге

Первая десятка самых заказываемых товаров представлена ниже. По ссылкам вы найдете актуальные цены на эти хиты. Кроме зарядки и SSD, много заказывали по акции 25% пиццу Domino's . Замыкает топ самая популярная термопаста Arctic MX-4, без которой не обходится ни одна сборка или чистка компьютера. Паста также подойдет и для игровой консоли. Если вы давно ее не чистили, а она гудит как паровоз, то можно об этом подумать.

По нашим данным, довольно много людей сейчас заказывает двухдиапазонный роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition за 67 рублей . По факту это очень простой и недорогой способ обновить домашний Wi-Fi до 5 ГГц. А если еще тарифный план интернета позволяет развернуться во всю мощь, то будет вообще счастье.





С помощью ультразвукового увлажнителя воздуха наши пользователи спасались от беспощадного отопления в домах. Судя по количеству заказов, проблема сухости воздуха беспокоила многих белорусов.





Много положительных отзывов собрал ручной вспениватель молока « Ikea Продакт . В холодный январь белорусы согревались красивыми кофейными напитками, которые с помощью «Продакт могли приготовить самостоятельно дома. Цена, правда, сейчас мистическая, не для суеверных.





Что еще интересного больше всего заказывали в Каталоге до 100 рублей?



































