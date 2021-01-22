﻿ Названы автомобили, от которых автовладельцы не избавляются по 15 и более лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы автомобили, от которых автовладельцы не избавляются по 15 и более лет

22.01.2021 16:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названы автомобили, от которых автовладельцы не избавляются по 15 и более лет
Toyota Prius
Эксперты американской исследовательской компании iSeeCars проанализировали данные по 660 тыс. автомобилей, выпущенных между 1981 и 2005 годами. Результатом стал топ-10 моделей, от которых владельцы не спешат избавляться.

На первое место исследователи поместили первые в мире массовые «гибриды» Toyota Prius, 13,7% которых не меняли хозяев с момента покупки 15 лет назад и даже раньше.

«Владельцы Prius, которые эксплуатируют свои автомобили не менее 15 лет, являются первыми приверженцами технологии гибридных транспортных средств. И эти потребители, вероятно, хотят менять свои автомобили как можно реже из-за экологической ответственности», - предположили авторы рейтинга.


Они отметили, что Prius также привлекает практичных водителей благодаря своей экономии топлива и низкой стоимости владения.

В первую тройку также вошли Toyota Highlander, с показателем в 12,4%, и Toyota Tacoma (11,6%).

За ними следуют Toyota Sienna (11,5%), Toyota Tundra (11,3%), Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) и Toyota Sequoia (9,1%).

Таким образом, большинство моделей в списке относятся к классу внедорожников. Поэтому в iSeeCars подготовили отдельный топ-10 именно для этого класса. В него вошли уже упоминавшиеся Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Subaru Forester, Toyota 4Runner, Toyota Sequoia, а также Toyota RAV4, Acura MDX, Hyundai Tucson и Subaru Outback.

Помимо этого, исследователи озвучили десятку брендов, к которым автомобилисты проявляют наибольшую лояльность. Топ-10 включает в себя Toyota (9,8%), Honda (8,1%), Subaru (8,0%), Acura (7,9%), Mazda (6,3%), Mitsubishi, Hyundai, Chrysler (по 5,5%), Nissan (5,3%), Lexus (5,2%).

«Как показывает анализ, автомобили, которые будут храниться у владельцев в течение 15 или более лет, производят, в первую очередь, японские бренды», - прокомментировали авторы рейтинга.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первое место исследователи поместили первые в мире массовые «гибриды» Toyota Prius.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Віцебску затапіла апэрацыйны блёк лякарні, мэдыкі 4 гадзіны выносілі ваду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by