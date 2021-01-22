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Toyota Prius

«Владельцы Prius, которые эксплуатируют свои автомобили не менее 15 лет, являются первыми приверженцами технологии гибридных транспортных средств. И эти потребители, вероятно, хотят менять свои автомобили как можно реже из-за экологической ответственности», - предположили авторы рейтинга.

«Как показывает анализ, автомобили, которые будут храниться у владельцев в течение 15 или более лет, производят, в первую очередь, японские бренды», - прокомментировали авторы рейтинга.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы автомобили, от которых автовладельцы не избавляются по 15 и более лет На первое место исследователи поместили первые в мире массовые «гибриды» Toyota Prius.

На первое место исследователи поместили первые в мире массовые «гибриды» Toyota Prius, 13,7% которых не меняли хозяев с момента покупки 15 лет назад и даже раньше.Они отметили, что Prius также привлекает практичных водителей благодаря своей экономии топлива и низкой стоимости владения.В первую тройку также вошли Toyota Highlander, с показателем в 12,4%, и Toyota Tacoma (11,6%).За ними следуют Toyota Sienna (11,5%), Toyota Tundra (11,3%), Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) и Toyota Sequoia (9,1%).Таким образом, большинство моделей в списке относятся к классу внедорожников. Поэтому в iSeeCars подготовили отдельный топ-10 именно для этого класса. В него вошли уже упоминавшиеся Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Subaru Forester, Toyota 4Runner, Toyota Sequoia, а также Toyota RAV4, Acura MDX, Hyundai Tucson и Subaru Outback.Помимо этого, исследователи озвучили десятку брендов, к которым автомобилисты проявляют наибольшую лояльность. Топ-10 включает в себя Toyota (9,8%), Honda (8,1%), Subaru (8,0%), Acura (7,9%), Mazda (6,3%), Mitsubishi, Hyundai, Chrysler (по 5,5%), Nissan (5,3%), Lexus (5,2%).